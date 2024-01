Progetto “Game Upi”: avviso pubblico per selezione di ragazzo o ragazza tra i 19 e i 35 anni

Compenso lordo 5mila euro. Le domande devono pervenire entro il 22 gennaio 2024

Grosseto: La Provincia di Grosseto è una delle 20 Province italiane selezionate nell’ambito dell’iniziativa di Upi “Game Upi” per la coprogettazione di un programma nazionale finalizzato a sostenere lo sport quale strumento di sviluppo e di inclusione sociale, attraverso una alleanza educativa tra Province, Istituti scolastici e sistema sportivo.

Tra le attività previste vi è la costituzione di un Comitato Giovani, che riunisce 20 giovani in rappresentanza delle 20 Province coinvolte. Con questa finalità la Provincia di Grosseto attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico che scade alle 12.30 del 22 gennaio 2024, sta procedendo alla selezione di un candidato di età compresa tra i 19 e i 35 anni residente in uno dei Comuni del territorio provinciale.

L’incarico verrà conferito dal 1° febbraio 2024 fino al 18 gennaio 2025. E per lo svolgimento delle attività previste viene stabilito un compenso lordo per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio pari a euro 5mila euro.

Il candidato dovrà interpretare il ruolo di portavoce delle istanze dei giovani del territorio, entrerà a far parte del Comitato nazionale Giovani e sarà coinvolto in varie attività locali e nazionali, promuovendo e animando gli incontri e le attività previste dal programma a livello provinciale e nazionale. Parteciperà alle riunioni del partenariato locale per esporre il punto di vista dei giovani del territorio in merito ai 4 ambiti di intervento del programma: sport e promozione di stili di vita sani; sport e disabilità; sport e comunità; giochi interprovinciali senza frontiere. Parteciperà alla fase di realizzazione delle attività nel territorio provinciale all’organizzazione di incontri mensili con i ragazzi destinatari delle attività di progetto; fornirà supporto nella fase di aggancio e animazione territoriale, al fine di coinvolgere il maggior numero di giovani;e supporto alle attività di comunicazione. A livello nazionale parteciperà alle riunioni del Comitato Giovani.

“La Provincia di Grosseto è felice di essere stata selezionata per questo importante progetto sullo sport e l’inclusione sociale. –afferma il presidente Francesco Limatola – La proposta progettuale dal titolo ‘#insieme…SportivaMente’, che abbiamo presentato come Provincia capofila, coinvolge un ampio e variegato partenariato, di cui fanno parte Upi Toscana e le Province di Siena e Arezzo, l’istituto enogastronomico di Grosseto, Isis Leopoldo II di Lorena, il liceo sportivo Pietro Aldi, la Uisp di Grosseto, Gea Basket Grosseto, Uscita di Sicurezza, Skeep Grosseto; istituto alberghiero di Chianciano e l’istituto omnicomprensivo statale Fanfani Camaiti che comprende anche l’istituto Buonarroti di Caprese Michelangelo.”

Al candidato vengono richieste specifiche competenze e attitudini dettagliatamente specificate nell’avviso pubblico. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 22 gennaio 2024 tramite pec a provincia.grosseto@postacert.toscana.it indirizzata alla Segreteria Generale della Provincia di Grosseto e sull’oggetto dovrà essere riportato: Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di un Portavoce della Provincia di Grosseto per la costituzione del Comitato Giovani del programma nazionale “G.A.M.E. UPI”.

In base alle domande ricevute, la Provincia di Grosseto convocherà i candidati per un colloquio conoscitivo da svolgersi in presenza o in remoto al fine di selezionare il candidato e sarà stilata una graduatoria che avrà una durata di 24 mesi.

L’avviso pubblico e il modello di domanda sono consultabili al seguente link: https://apgrosseto.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=7301&CSRF=2e2bcfaf6b2706fe4d7fc08653c887a9