Pubblicata la graduatoria definitiva del progetto "For My Baby" anno 2025 per il contributo in buoni acquisto relativo ai nati nel 2024

Follonica: E' stata pubblicata ed è consultabile sul sito del Comune di Follonica, la graduatoria definitiva del progetto "For My Baby" anno 2025, relativa al contributo in buoni acquisto per i nati nel 2024.

La graduatoria è reperibile al seguente link: www.comune.follonica.gr.it