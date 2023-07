Progetto "Dopo di noi", due nuovi appartamenti ospiteranno persone con disabilità

Grosseto: In arrivo 420 mila euro di fondi Pnrr per la ristrutturazione e la gestione (per un periodo di tre anni) di due appartamenti di proprietà dell’Amministrazione comunale e attualmente in gestione all’EPG, che il Comune di Grosseto mette a disposizione di 12 ragazzi con gravi disabilità.



Il progetto “Dopo di noi”, presentato dal Coeso Sds, e la conseguente assegnazione dei due alloggi di edilizia residenziale pubblica rappresentano una risposta concreta dell’Amministrazione comunale a persone con disabilità psichica, intellettiva, relazionale e multi-disabilità, rispetto a un tema fondamentale come quello del “dopo di noi”, che da sempre rappresenta fonte di ansia per le famiglie con ragazzi disabili.

I due appartamenti, già individuati sul territorio comunale grossetano e parte del patrimonio edile dell’Amministrazione, saranno completamente ristrutturati entro la fine del 2026. Gli stessi, rispettivamente di circa 96 e 88 metri quadrati, saranno composti ciascuno da 3 stanze da letto e due bagni e accoglieranno 6 ragazzi cada uno, assistiti da una micro équipe e da operatori qualificati.