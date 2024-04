Progetto di rigenerazione urbana complesso edilizio in Via Manzoni

Un investimento di quasi 900 mila euro per la rigenerazione urbana del complesso immobiliare di Via Manzoni a Roccastrada. Giovedi 4 aprile presentazione del progetto in sala consiliare

Roccastrada: poco meno di 900 mila euro di investimento per la realizzazione del primo stralcio dell’intervento di rigenerazione urbana del complesso immobiliare costituito da vari edifici e spazi all’aperto dell’ex Opera Pia Contessa Nella in Via Manzoni a Roccastrada (ex suore ed ex colonia estiva). L’intervento è finanziato con risorse della Regione Toscana su fondi per la coesione e lo sviluppo che prevede un finanziamento di 600 mila euro ai quali si aggiungeranno poco meno di 300 mila euro del bilancio comunale.





Giovedi prossimo, 4 aprile alle ore 18.00 nella sala del consiglio comunale si terrà la presentazione pubblica del progetto alla quale parteciperanno il sindaco Francesco Limatola ed i tecnici, nel corso della quale verranno presentate le soluzioni tecniche scelte per rigenerare l’intera area oggetto di intervento.

Cosa prevede il progetto: la rigenerazione urbana in questione prevede la demolizione delle volumetrie in forte degrado, il recupero dello spazio verde attrezzato, la realizzazione di un nuovo spazio di aggregazione per la collettività e la realizzazione di uno spazio per iniziative sociali e culturali. La nuova struttura avrà caratteristiche marcatamente sostenibili dal punto di vista ambientale con riduzione dei consumi energetici mediante utilizzo di fonti rinnovabili, adozione di soluzioni illuminotecniche e di ombreggiamento performanti, isolamenti tecnologicamente avanzati ed impianti innovativi senza utilizzo di gas o di altre risorse combustibili oltre che recupero delle acque, per costi ambientali e di gestione molto bassi.

“E’ arrivato finalmente il momento di riscrivere la storia di un’area, questa nel centro del paese - queste le parole del sindaco Francesco Limatola - che in passato è stata il fulcro di tante attività sportive, ricreative e ludiche, mediante un primo intervento di riqualificazione finalizzato al recupero ambientale complessivo e la messa in sicurezza dell’intera area in una posizione centrale e strategica per il capoluogo. E ciò sarà possibile grazie all’ingente finanziamento da parte della Regione Toscana, che intendo ringraziare, e alle risorse del bilancio comunale per una spesa complessiva di quasi 900 mila euro che si vanno ad aggiungere all’investimento iniziale di poco superiore agli 80 mila euro che erano stati spesi per l’acquisto all’asta del complesso immobiliare, proprio con lo scopo di recuperarla e destinarla ad un utilizzo per la collettività. Invito la cittadinanza a partecipare all’evento di presentazione delle soluzioni progettuali proposte per giovedi 4 aprile. In quell’occasione sia il sottoscritto che i tecnici, saremo a disposizione per eventuali osservazioni o richieste da parte dei cittadini”.