Progetti e risorse. La Toscana investe in cultura. Giani: “La Regione guarda al futuro”

Firenze: Musei ed eco musei, incentivazione dell’occupazione giovanile di qualità, promozione dell’arte contemporanea, consolidamento della rete delle istituzioni culturali e della lettura, valorizzazione dei siti toscani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, promozione delle attività nell’ambito della musica e dello spettacolo.

Sono solo alcuni degli interventi che nel corso del 2025 la Regione Toscana ha finanziato con risorse proprie per oltre 32 milioni di euro, ai quali devono aggiungersi i finanziamenti del Fondo sociale europeo per oltre 22 milioni e i 46 milioni che arrivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con valenza pluriennale. Un volume di investimenti diretti sul proprio patrimonio culturale, curando sia la conservazione e tutela del suo immenso giacimento di beni artistici ed architettonici che l’apertura di nuovi spazi e opportunità per la contemporaneità, la sperimentazione e l’espressione di nuovi linguaggi e modi nuovi di fare educazione e formazione specializzata.

“Il tessuto sociale, civile ed economico della Toscana – nelle parole del presidente Giani – trova nella cultura l’elemento connettivo che distingue e identifica il profilo stesso della Regione. Custode del suo passato e con lo sguardo rivolto al futuro la regione trova in ogni angolo del suo territorio, nella “Toscana diffusa”, le radici ultime del suo spirito di convivenza e di comune sentire che la cultura esprime nel modo più autentico e compiuto.

“Quasi 200 iniziative articolate in progetti che riguardano la cultura – spiega Giani – che testimoniano la centralità del settore nella politica della della Regione Toscana. Un impegno che consegna, al termine della legislatura, il messaggio evidenziato dalle risorse investite: opere di ristrutturazione per quello che riguarda i beni culturali, supporto e valorizzazione dello spettacolo dal vivo e del teatro, l’impegno per i nostri musei e la progettazione di interventi che danno il senso di un'impostazione di una cultura con una dimensione autenticamente regionale nel sostegno agli enti locali e alle istituzioni culturali”. Sono stati cinque anni importanti – prosegue Giani – considerato anche il fatto che nei momenti in cui l’Amministrazione ha dovuto dedicare ingenti risorse per la sanità e alle funzioni di più immediata valenza sociale, la parte di spesa corrente dedicata alle attività culturali è sempre stata rilevante e oggi vale in spesa corrente più di 32 milioni di euro, che hanno consentito di sostenere importanti e autorevoli istituzioni culturali. Ne sono un esempio i quasi 3 milioni dedicati al Teatro dell'Opera, i 2 milioni per la Pergola, le risorse per il Festival Pucciniano a Viareggio”. “Cifre consistenti – continua Giani - vanno poi ai teatri, a Pisa, a Livorno, a Lucca e vanno a quello che è il supporto per quello che riguarda lo spettacolo dal vivo che viene fatto attraverso appositi bandi aperti per le attività nei settori, dell'arte contemporanea per i musei, le biblioteche e le loro attività che si connettono all'implementazione del patrimonio museale, per le biblioteche e tutte le istituzioni culturali che senza l’attenzione del settore pubblico non avrebbero la capacità di fare quello che oggi fanno”.

Fra gli investimenti di maggior rilievo si segnalano quelli indirizzati alla crescita dei giovani professionisti nell’ambito delle professioni museali nel quadro del sostegno e del potenziamento dei sistemi museali, musei ed ecomusei di rilevanza regionale, al fine di garantire la conservazione del patrimonio artistico e culturale, nel contesto di un intervento che stanzia oltre dieci milioni di euro per il comparto Beni culturali, che comprende musei, biblioteche, arte contemporanea e valorizzazione dei siti UNESCO. Risorse che servono, fra l’altro, a promuovere lo sviluppo dell’integrazione tra Sistema Museale Toscano e Sistema Museale Nazionale e il rilancio delle attività di promozione e aggiornamento delle tradizionali iniziative attivate dalla Regione come Edumusei, S-Passo al Museo, Incontri di Via Farini e delle campagne di comunicazione a favore dei musei della Toscana, fra le quali Amico Museo e Le Notti dell’Archeologia.

A queste attività si aggiungono, fra le altre, la ristrutturazione e valorizzazione del museo regionale “Casa Siviero”, il sostegno al Comune di Firenze per la progettazione museografica del museo Alinari della Fotografia (FAF) presso il Complesso museale di S. Maria Novella a Firenze e l’avvio delle procedure, di intesa con Lucca CREA, relative alla costituzione di una fondazione dedicata alle attività legate alla promozione e alla valorizzazione del fumetto, dell’illustrazione e del games in grado di favorire la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità.

“ A Firenze Casa Siviero verrà aperta nel 2026, con criteri museali innovativi, all’altezza degli standard europei e dotato di tecnologie che ne miglioreranno la fruizione. Sarà parte di un progetto collegato ad un altro intervento di valorizzazione di quell'area legato al percorso museale del sottopassaggio dell'Arno, che esiste da 150 anni ma non è oggi visitabile, connesso con le Briglie sull’Arno in piazza Poggi ed al futuro Museo dell'Acqua, che alla fine del prossimo settembre nascerà dove fino agli inizi degli anni sessanta c’era una parte della struttura del vecchio acquedotto che veniva chiamata “Fabbrica dell'Acqua”. “Il Museo Fotografia Alinari per la Toscana, nel nuovo allestimento ospitato nel complesso di Santa Maria Novella, diventerà un vero e proprio centro espositivo e documentale di 150 anni di vita della regione. Un luogo unico – sotto il profilo identitario – che testimonierà con le sue immagini la Toscana, i volti delle persone e il profilo dei luoghi nel tempo. Sarà inoltre importante ricorda Giani - la fine della ristrutturazione della villa di Careggi, un intervento del costo complessivo di 11 milioni, dove la regione ospiterà le attività di maggior richiamo culturale”.

Da menzionare i quasi tre milioni di euro per il sostegno al fondo di gestione delle fondazioni culturali regionali, come le Fondazioni Mitoraj, Pieve S. Stefano, Memoriale, Politeama, Alinari, Museo Pecci, Museo Ginori, Strozzi e ai fondi di dotazione dell’ Accademia Toscana e della Fondazione Dino Campana

In questo contesto si inserisce anche la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale che comprende la partecipazione alle attività connesse alla gestione e valorizzazione del Museo delle Deportazioni – Memoriale Italiano di Auschwitz.

Fra le iniziative celebrative, si segnalano le risorse destinate alla commemorazione di Pietro Leopoldo e quelle che hanno ricordato i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti.

Di rilievo l’attività riferita alla valorizzazione dei siti di interesse UNESCO che comprendono Ville e Giardini medicei, mentre prosegue il percorso di candidatura del Sistema delle Ville-fattorie del Chianti classico e della via Francigena, quest’ultima oggetto di una candidatura interregionale della quale la Toscana è capolista.

Sono ancora risorse regionali a finanziare l’attuazione degli interventi previsti dai bandi “Riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli Enti locali toscani (L.R. n. 7/2021)” e “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana (L.R. n. 8/2021)”, nelle parole di Giani “una legge molto attesa che ci ha consentito di ripristinare l’accesso a luoghi prima inaccessibili e ripristinarne la fruizione al pubblico”

L’intervento punta alla rigenerazione del patrimonio storico rappresentato non solo dai grandi e più conosciuti complessi, ma anche di luoghi storici di dimensioni più ridotte e collocati al di fuori dei circuiti turistici più battuti, ma comunque importanti per l’identità collettiva delle comunità locali.

Quasi 19 i milioni di euro destinati ad iniziative ed attività nel campo del teatro, della musica e dello spettacolo con risorse regionali destinate al sostegno dell'attività delle Fondazioni dello spettacolo, fra le quali FST, Orchestra Regionale Toscana, Teatro nazionale, Teatro Metastasio, Teatro del maggio fiorentino e la Scuola di Musica di Fiesole, assieme ai finanziamenti destinati alle Fondazioni istituite o partecipate dalla Regione Toscana, agli Enti riconosciuti dallo Stato come Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturali, Teatri di tradizione, come la Fondazione Teatro di Pisa, Teatro di Livorno Carlo Goldoni, il Teatro del Giglio di Lucca e per il loro valore sociale i progetti di teatro in carcere e i progetti di attività culturale negli istituti penitenziari.

Particolare attenzione anche verso le Istituzioni concertistico-orchestrali e di diffusione e promozione nell’ambito musicale: fra queste la Fondazione Festival Pucciniano, la Camerata strumentale di Prato, l’Associazione Siena Jazz e Rete Toscana Classica.

Dal fondo FSE arrivano invece gli oltre 22 milioni di euro complessivi, dei quali nove da spendere nel 2025, che comprendono al welfare culturale delle aree interne, le residenze d’artista e la formazione professionale nell’ambito riservati alla creatività contemporanea, che comprende anche interventi per favorire la crescita professionali di giovani musicisti di musica popolare e di musica classica (Toscana 100+100 Band&Orchestra).

“Risorse – nelle parole del presidente Giani - che hanno permesso di attivare iniziative di formazione con archivi musicali, produzioni artistiche, supporto formativo rivolto ai giovani che si traduce poi in attività di spettacolo dal vivo”.

Ci sono poi i sei milioni di euro di fondi FESR destinati ai bandi dedicati al cinema per la promozione di produzioni cinematografiche di qualità ambientate in Toscana per favorire lo sviluppo di una identità visiva della regione in gradi di raccontare la contemporaneità e favorire la crescita delle competenze nel campo dei mestieri delle arti cinematografiche.

Gli oltre 46 milioni del PNNR, da spendere entro il 2026, sono stati invece destinati principalmente alle iniziative di rigenerazione culturale per incentivare l’attrattività dei borghi storici della Toscana, per un importo di 20 milioni di euro, mentre oltre 22 milioni hanno finanziato la tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale e quasi quattro milioni e mezzo sono stati impiegati per sviluppare strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale e programmi per valorizzare l’identità dei luoghi, con particolare riferimento ai parchi e giardini storici.

Per quanto riguarda invece gli investimenti di legislatura nel settore Cultura, che ammontano circa a 87 milioni suddivisi in quasi 200 diversi progetti, in provincia di Arezzo le risorse, per un importo complessivo di oltre otto milioni di euro, sono state destinate, fra gli altri, agli interventi di riqualificazione e valorizzazione della Fortezza Medicea di Lucignano e a San Giovanni Valdarno al recupero delle Mura storiche di Castel San Giovanni e ai nuovi accessi alla città murata e al Palazzo D’Arnolfo, oltre alla realizzazione del Museo della Memoria di Civitella val di Chiana.

In provincia di Firenze i finanziamenti, per oltre 16 milioni di euro, sono stati indirizzati, fra i molti interventi, al restauro del Giardino delle Camelie nel Giardino Mediceo di Boboli, alla realizzazione dei lavori di riorganizzazione funzionale del Complesso La Specola, alla costruzione del nuovo Teatro e spazio polivalente a Signa ed alla ristrutturazione di Casa Boccaccio a Certaldo.

Oltre sei milioni di euro sono andati alla provincia di Grosseto, con gli interventi di recupero che hanno riguardato, fra i molti, il Palazzo Sforza di Santa Fiora, la riqualificazione del complesso monumentale del Bastione Maiano e le Mura Medicee del Comune di Grosseto e gli contributo straordinario per l'intervento di restauro e messa in sicurezza della Fortezza Orsini

In provincia di Livorno oltre dodici milioni di euro sono stati impiegati per gli interventi sul complesso della Fortezza Vecchia nel capoluogo, a Marciana per la valorizzazione della Fortezza, per la valorizzazione della batteria, camminamenti ed accessi alle fortificazioni della piazzaforte di Portoferraio, tra la muraglia del Forte Stella e la residenza napoleonica e il recupero del Teatro Comunale e della Biblioteca Comunale del Comune di Cecina.

Oltre undici milioni e mezzo di euro sono stati destinati alla provincia di Lucca che sono andati a finanziare il Restauro della Rocca di Nozzano Castello, alle Opere di riqualificazione del Museo civico di Barga, alle opere di riqualificazione del Palazzo Pellegrini Carmignani a Montecarlo ed al restauro della Rocca e alla creazione di un polo museale su Ludovico Ariosto e la Garfagnana del '500 a Castelnuovo Garfagnana.

Quasi tre milioni di euro sono andati alla provincia di Massa dove si segnalano i finanziamenti per la realizzazione del progetto di valorizzazione turistico e culturale del Borgo delle Mura medicee di Caprigliola e la Valorizzazione e accessibilità mura storiche della Cortina di Cacciaguerra e del Palazzo Comunale

Per la provincia di Pisa gli investimenti culturali della Regione hanno superato i sette milioni di euro ed hanno riguardato, fra l’altro, l’intervento di restauro e recupero del bastione di San Giorgio e di un tratto adiacente di mura urbane nel capoluogo, le Mura medievali Porta S. Felice a Volterra ed a Bientina ed il Museo Etrusco e di Storia Antica del Territorio.

Otto milioni di euro sono stati destinati alla provincia di Pistoia ed hanno finanziato, fra le altre opere, gli interventi di adeguamento al teatro Manzoni ed il restauro delle quattro facciate del cortile interno e di riqualificazione di Villa La Magia a Quarrata.

Nella provincia di Prato è stato investito più di un milione di euro con la riqualificazione del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci ed il restauro e recupero funzionale dello scalone di collegamento tra il giardino superiore e quelle inferiore della Villa Medicea di Poggio a Caiano.

Sono stati 11 i milioni di euro investiti nel settore cultura nella provincia di Siena con gli interventi nel complesso Museale di Santa Maria Della Scala nel capoluogo, ed i finanziamenti destinati al Polo museale di Chianciano Terme.

“Tutti interventi – conclude Giani - che fanno parte di una politica culturale che ha visto e vedrà risorgere nelle prossime settimane, teatri, come a San Giovanni Valdarno e Foiano della Chiana, ambienti e luoghi storici, promuovere linguaggi legati alla contemporaneità, nuovi spazi per musei, iniziative formative dedicate ai giovani, valorizzare rievocazioni storiche che fanno parte di una tradizione regionale da tutelare e preservare. Si tratta di investimenti che riguardano istituzioni e gli enti locali, interventi diretti alla conservazione dei beni culturali e iniziative che intendono mantenere la cultura patrimonio comune di tutti i toscani”.



