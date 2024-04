Attualità Progettazione ed esecuzione dei lavori: ecco come iscriversi al corso per i coordinatori 3 aprile 2024

Dieci incontri nella sede di Cna di Grosseto a partire dal 10 aprile

Grosseto: Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. A partire dal 10 aprile, nella sede di Cna di Grosseto, in via Birmania 96, dalle ore 14.30 alle 18.30, si terranno dieci incontri con questo calendario e queste tematiche: mercoledì 10 aprile, si parla di “Evoluzione della normativa e gestione della sicurezza nell’uso di particolari attrezzature e macchine in cantiere” con Domenico Viggiano;

mercoledì 17 aprile, “La gestione del rischio cadute dall’alto nel settore costruzioni” con Massimiliano Paolucci;

mercoledì 8 maggio, “Garantire la sicurezza in cantiere attraverso prescrizioni efficaci” con Massimiliano Paolucci;

mercoledì 15 maggio, “Analisi e commento di specifiche sentenze per la prevenzione e sicurezza nei cantieri” con Massimiliano Paolucci;

mercoledì 22 maggio, “Il nuovo Codice degli appalti e sicurezza nei lavori pubblici” con Riccardo Antonelli;

mercoledì 29 maggio, “Gestione dei rapporti del Cse con il direttore dei lavori” con Federica Baccheschi e Domenico Viggiano;

mercoledì 5 giugno, “Approfondimenti sulla regolarità degli impianti elettrici di cantiere” con Tiziano Baldoni;

mercoledì 12 giugno, “Rischi specifici legati all’uso di sostanze chimiche e cancerogene” con Alessandro Giomarelli;

mercoledì 19 giugno, “Sicurezza negli ambienti confinati” con Alessandro Giomarelli;

mercoledì 26 giugno, “Comunicare efficacemente per gestire la sicurezza in cantiere” con Domenico Viggiano. Gli interessati potranno decidere di seguire anche solo alcuni degli appuntamenti in calendario. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a formazione@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 452909.

