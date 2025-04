Progettare insieme nel welfare culturale. L’esperienza sperimentata dalla Cooperativa Arcobaleno

La nuova Briciola di Cesvot racconta un'esperienza innovativa di co-progettazione tra pubblico e privato sociale, nata nel territorio di Follonica

Firenze: Un’esperienza concreta e innovativa nel panorama del welfare culturale e della partecipazione civica: è quella raccontata da “Co-progettare insieme nel welfare culturale”, nuovo volume della collana Briciole di Cesvot, dedicato al percorso della Cooperativa sociale Arcobaleno di Follonica.

Il volume racconta l’esperienza di co-progettazione tra pubblico e privato sociale della Cooperativa Arcobaleno, uno dei primi casi in Italia in una cui una istanza di parte ha attivato un iter formale di co-progettazione con la pubblica amministrazione, e che oggi rappresenta un esempio virtuoso di come le comunità possano costruire insieme risposte ai bisogni sociali.

Il racconto prende forma a partire dall’esperienza del progetto “Spazi Ragazzi”, destinato alle nuove generazioni e sviluppato attraverso un dialogo aperto tra la cooperativa e il Comune di Follonica. La cooperativa ha costruito questo percorso anche grazie alla partecipazione ai corsi di formazione e alle pubblicazioni di Cesvot, in particolare, con il volume, “Sussidiario su amministrazione condivisa”, risultato del tavolo permanente istituito da Regione Toscana insieme a Cesvot, Anci Toscana e Forum terzo settore.

Il volume approfondisce il tema della co-progettazione, ponendo l’accento sulla formazione professionale interna e sull’attivazione della comunità, elementi fondamentali per affrontare il cambiamento culturale richiesto dall’applicazione del Codice del terzo settore.

Particolare attenzione è riservata all’iter dell’istanza di parte che ha portato alla convenzione con il Comune di Follonica, il quale ha intrapreso, per la prima volta, un percorso alternativo al tradizionale Codice degli appalti, che potrebbe diventare un modello anche per gli altri enti locali. Il valore del progetto è stato riconosciuto anche a livello nazionale con il premio per l’amministrazione condivisa ricevuto al Festival dell’economia civile dalla Cooperativa Arcobaleno.

L’ultimo capitolo restituisce gli esiti concreti della co-progettazione, culminati nella nascita di un Centro di aggregazione giovanile diffuso, vera e propria trasformazione della progettualità giovanile a livello cittadino.

Il volume si chiude con i contributi di Carlo Andorlini, Gianfranco Marocchi e Andrea Salvini, che hanno accompagnato la cooperativa in questo percorso formativo e di dialogo con l’amministrazione pubblica e con un’appendice metodologica dedicata all’uso della Social Network Analysis nei tavoli di co-progettazione, utile per chi intende valutare e documentare in modo rigoroso l’efficacia delle pratiche collaborative.

Una testimonianza appassionata e concreta di come la collaborazione tra enti del terzo settore e istituzioni possa generare innovazione, partecipazione e nuove opportunità per i giovani.

La Briciola è scaricabile gratuitamente in formato pdf a questo link, previa registrazione all’area riservata MyCesvot.