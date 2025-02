Progetta te stesso, corsi per giovani dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi

C'è tempo fino al 10 marzo per iscriversi al corso di ristorazione

Ultimi posti per quello di accoglienza in scadenza venerdì 21 febbraio

Livorno: Sono gli ultimi giorni per iscriversi al corso di accoglienza che si terrà a Cecina, rivolto ai ragazzi dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi all'interno del progetto “Designself” finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma “Talenti in azione”. Ai partecipanti non soli è offerto gratuitamente l'intero corso ma è prevista un'indennità di frequenza di 3,50 euro all'ora per un massimo di 250 euro.

Per quello di ristorazione, invece, c'è tempo fino al 10 marzo. “Formarsi ora in questi ambiti può essere un grande vantaggio, sul nostro territorio, per cercare un lavoro e proporsi alle aziende in vista della stagione estiva”, spiega Elisa Schettini dell'agenzia formativa Cedit Scrl, capofila del progetto insieme ad Anpas Cecina, Agenzia per lo Sport di Rosignano, Comune di Rosignano, Anpas Toscana Formazione, Laurenza Srl, Edera Aps e Università Popolare Rosignano.

ACCOGLIENZA, SEGRETERIA E RECEPTION A CECINA

Si svolgerà nei locali della Pubblica Assistenza in piazza Alessandrini per un totale di 80 ore di formazione suddivise tra aula e laboratorio. Obiettivo è quello di formare figure professionali per l'accoglienza turistica, capacità di operare in hotel, agenzie di viaggio, agriturismi e servizi di informazione turistica. Scadenza iscrizioni 21 febbraio.

CUCINA, SALA E BAR A ROSIGNANO MARITTIMO

Si svolgerà da marzo in località Il Sorbetto a Castelnuovo per un totale di 80 ore di formazione suddivise in 14 di teoria e 66 di laboratorio pratico. Il percorso mira a fornire competenze tecniche e professionali nel settore della ristorazione, con particolare attenzione a: HACCP e sicurezza alimentare, tecniche culinarie e di sala e competenze trasversali come la gestione delle materie prime e la creazione di cocktail. I partecipanti acquisiranno certificati di abilità nelle aree “preparazione e somministrazione di bevande e snack” e “trattamento delle materie prime” per aumentare le loro opportunità di inserimento lavorativo. Scadenza iscrizioni 10 marzo.

Per tutti è richiesta una frequenza minima del 70% con priorità riservata alle donne e alle persone con minori opportunità. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito https://www.cedit.org/ è possibile contattare il referente del progetto Elisa Schettini alla mail schettini@cedit.org .