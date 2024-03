Profondo cordoglio dell'Us Grosseto per tragica scomparsa giovane atleta

Grosseto: Una tragedia immane ha sconvolto la città. È scomparso improvvisamente a soli 15 anni a causa di un malore un giovanissimo ragazzo, tifoso del Grosseto e amante del gioco del calcio, sport praticato da piccolo nelle giovanili dell’Invictasauro.



La società, profondamente scossa, esprime vicinanza alla famiglia per il terribile lutto, in particolare ai genitori, colpiti dal dolore insanabile causato dalla perdita in circostanze drammatiche di un figlio con ancora tutta la vita davanti. U.S. Grosseto 1912 piange il giovane Riccardo, ragazzo solare, appassionato dei colori biancorossi, espressione di una predilezione genuina per il calcio, volato in cielo troppo presto.