Proclamato il lutto cittadino️ per la giornata di domani

Bandiere a mezz'asta e saracinesche dei negozi abbassate alle ore 11.30



Grosseto: E’ indetto il lutto cittadino nella giornata di domani - sabato 16 luglio - in segno di raccoglimento e profondo rispetto per le vittime della tragedia avvenuta ieri a Braccagni: Nilo Naldini, Antonio Panico, Roberto Seripa, Mario Fiorilli.





La comunità tutta si stringe attorno alle famiglie colpite dal lutto. Con un'ordinanza il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna chiede ai negozianti e agli esercenti di abbassare le serrande alle ore 11.30 per alcuni minuti in modo simbolico, così da mostrare cordoglio per quanto accaduto.

Le bandiere del Municipio saranno a mezz’asta per tutta la giornata di domani. “Ho ritenuto doveroso - dice il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna - disporre il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 16 luglio, come segno di rispetto per le vittime dell’incidente avvenuto ieri a Braccagni e come gesto di vicinanza per i familiari e gli amici delle persone coinvolte. Tutta Grosseto si stringe per dare un ultimo abbraccio ai nostri concittadini deceduti nell'incidente. Un pensiero va a chi in queste ore sta lottando in ospedale e a tutti coloro che fanno i conti con le ferite, che non sono solo materiali ma colpiscono il profondo dell'animo. Ci sono tante famiglie che soffrono in queste ore e a loro la comunità grossetana sta dimostrando grande affetto”.