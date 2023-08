Processione di San Lorenzo, attenzione alle modifiche al traffico. Vedi dove

Grosseto: In occasione della processione religiosa organizzata per festeggiare San Lorenzo, patrono della città, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di mercoledì 09 agosto, è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli (anche se già in possesso di precedenti autorizzazioni ZTL, Taxi, Invalidi ecc.), con esclusione dei mezzi dell’organizzazione e di quelli di servizio, in Piazza Duomo e in Piazza Dante Alighieri.



Inoltre, per l’occasione, sono istituite le seguenti modifiche al traffico:

- In Piazza Ferretti, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di mercoledì 09 agosto è istituito il divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli.

- Nell’area di parcheggio di Piazza Esperanto, tratto compreso dall'altezza della corsia d'ingresso ed uscita (che dovrà essere lasciata accessibile) alla suddetta area lato civ. 3 (Cream Caffè) fino alle Mura Medicee (sia lato attacco corrente che lato staccionata) dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di mercoledì 09 agosto è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati per il trasporto dei cavalli, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta a pagamento riservati agli autoveicoli, ivi posti.

- Dalle ore 07.00 di mercoledì 09 agosto fino al termine dell’evento e comunque non oltre le ore 07.00 di giovedì 10 agosto, in Piazza Papa Innocenzo II°, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto la sosta del veicolo trasportante la pariglia di buoi trainanti il Carroccio, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta riservati ai veicoli dell'Amministrazione Comunale, ivi posti.

- Al momento del passaggio della processione religiosa di “San Lorenzo” e degli animali da sella a seguito della stessa, prevista dalle ore 21.00 alle ore 23.00 circa e comunque fino al termine della stessa, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (anche se già in possesso di precedenti autorizzazioni ZTL, Taxi, Invalidi ecc.) ad eccezione di quelli specificatamente autorizzati, sul seguente percorso cittadino: Piazza Duomo, Piazza Dante Alighieri, via Ricasoli, Piazza Del Mercato, Arco di Porta Vecchia, Piazza De Maria, via C. Battisti, via Bengasi, via Tripoli, via Oberdan, Piazza Rosselli, via Fallaci (ex via IV Novembre), Corso Carducci, Piazza Duomo.

Gli eventuali mezzi a servizio della processione dovranno essere regolarmente autorizzati per l'accesso alla ZTL.