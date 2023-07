Processione a Marina di Grosseto, attenzione alle modifiche al traffico

Marina di Grosseto: Domenica 16 luglio dalle ore 20.00 fino alle ore 20.30 circa, nel centro abitato di Marina di Grosseto, in occasione del passaggio di una processione religiosa, è istituito il divieto di transito nelle vie di seguito indicate: Uscita Chiesa - via IV Novembre (anche in senso contrario) – via Diaz – Lungomare Leopoldo II di Lorena – via Della Chiesa di San Rocco – attraversamento della via IV Novembre (rientro in Chiesa).