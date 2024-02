Problema strade, Gambassi: “Nemmeno un euro previsto nel programma triennale dei lavori pubblici”

Roccastrada: “Nemmeno un euro previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 per le Strade rurali comunali e per i cimiteri, questo è quanto stato deciso in uno degli ultimi consigli comunali con il solo mio voto contrario”, afferma il consigliere comunale di minoranza Mario Gambassi.







“Purtroppo oggi, a causa del maltempo la strada della Falsacqua (che il Comune non ritiene comunale, ma alcune ricognizioni ufficiali del 2010 lo dimostrano) è in "tilt" con gli evidenti disagi della popolazione locale. La strada di via del Sassoscritto da asfaltata è diventata una “carrareccia”; dopo continue segnalazioni la soluzione è stata quella di mettere due cartelli di pericolo, chissà se sono bastati a chi ha rotto la coppa del motore dell’auto. Non solo problemi di manutenzione, ma anche di confini non definiti, alcuni frontisti non possono vendere perché la strada risulta passare nel suo oliveto ecc… e il Sindaco e il suo staff pur impegnandosi non hanno fatto nulla. Sono ben conosciuti i problemi di carenza del personale del Comune, ma a tutto c’è un limite ed i lavori urgenti vanno fatti ed era il minimo prevedere qualche risorsa per le strade rurali comunali rispetto ai 3 milioni previsti per il lavori pubblici.

Non entro in merito alla situazione dei cimiteri, tanto tra poco c’ è chi lo farà nella campagna elettorale, ma la situazione di quello di Sassofortino è davvero disastrosa. Un invito al Sindaco Limatola a scrivere nella sua agenda elettorale queste richieste , se gli sta a cuore tutto il territorio del suo Comune, sempre che non facciano la fine di quelle della precedente legislatura sul “cantoniere di paese”, conclude Mario Gambassi.