Problema roditori: prosegue l'impegno del Comune per limitare disagi

Grosseto: Il Comune, viste le molte segnalazioni arrivate all’ufficio ambiente nelle ultime settimane riguardo alla presenza anomala di topi, continua a impegnarsi nell’attività di derattizzazione attraverso il posizionamento e il controllo di erogatori, muniti di esche, contenenti sostanze eco-sostenibili e non nocive per l’uomo. Alla luce dell’attuale situazione l’amministrazione ha già provveduto a raddoppiare il numero di erogatori presenti sul territorio.

Anche la cittadinanza è invitata a dare il suo contributo seguendo norme di buon comportamento come: mantenere pulite le aree esterne, evitare l’accumulo di rifiuti che possano favorire la nidificazione; chiudere tutte le fessure presenti nei muri; non abbandonare rifiuti nelle aree pubbliche. Seguici





