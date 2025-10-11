Probabile ritrovamento del sub scomparso alle isole Formiche di Grosseto

Individuato a grande profondità il corpo del giovane trentaduenne. Le operazioni di recupero affidate alla Guardia Costiera.

Grosseto: Sono in corso le operazioni di recupero del subacqueo scomparso questa mattina nelle acque antistanti le isole Formiche di Grosseto. Grazie alle attrezzature di rilevazione subacquea in dotazione alla Guardia Costiera, è stato probabilmente individuato il corpo del giovane sub trentaduenne.

La profondità del punto di ritrovamento non consente l’intervento diretto dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, poiché supera i limiti operativi di sicurezza previsti. Sarà quindi la Guardia Costiera a procedere al recupero del corpo, utilizzando le proprie attrezzature specialistiche.

Il gommone e l’elicottero dei Vigili del Fuoco, con a bordo personale SAF e un sommozzatore, hanno terminato le operazioni e fatto rientro nelle rispettive sedi di servizio.