Pro Soccer Lab: In edicola l'album delle figurine con oltre 200 giovani atleti

Arriva in edicola l’album delle figurine della Pro soccer lab. Oltre 200 tra giovani atleti e staff tecnico, per un racconto che passa dall’affiliazione con l’ACF Fiorentina ai progetti sociali come quello della Pro soccer PLUS, fino alle tante squadre della scuola calcio e del settore giovanile

Grosseto: Arriva in edicola l’album delle figurine targato Pro soccer lab. Circa 200 gli atleti raffigurati nelle figurine di calcio, tra bambini, bambine e ragazzi, senza dimenticare lo staff tecnico e dirigenziale della società neroverde affiliata all’ACF Fiorentina. Un prodotto che racconta la storia della società e descrive nel dettaglio le squadre, dai Piccoli amici fino agli Esordienti under 13 della scuola calcio, passando anche dai Giovanissimi under 15 del settore giovanile, passando per i progetti sociali come quello della Pro soccer PLUS: la squadra iscritta al campionato della Figc comitato paralimpico.

“Un’iniziativa che abbiamo voluto fortemente – spiega Benedetta Mazzini, presidente Pro soccer lab - soprattutto per i nostri ragazzi. Credo che il fascino delle figurine di calcio sia ancora oggi irresistibile, per i bambini ma anche per i genitori, ma anche utile per cercare di tenerli lontani dai cellulari e dai videogiochi, rendendo anche più forte il legame tra le varie fasce d’età che potranno scambiarsi le figurine prima o dopo gli allenamenti al centro sportivo Casamorino”.

Tramite le figurine nell’album si racconta la storia della società, dall’arrivo al centro sportivo Casamorino alla seconda sede di Grosseto sui campi della Csen alla Cittadella dello studente, passando per l’affiliazione con l’ACF Fiorentina o ancora il progetto sociale regionale della squadra PLUS iscritta alla Figc comitato paralimpico. E poi i tanti tornei ed eventi organizzati ogni anno, come ad esempio il Summer camp o il camp del Real Madrid, per migliorare le capacità individuali e di gruppo dei ragazzi. Le squadre presenti, con la foto di squadra e con i singoli atleti, sono: Piccoli amici under 6 e 7, Primi calci under 8 e 9, Pulcini under 10 e 11, Esordienti under 12 e 13, Giovanissimi under 15.

Gli album e i pacchetti di figurine si possono trovare direttamente al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, in località Casa Mora, oppure all’edicola di Grosseto in piazza Barsanti o ancora all’edicola di Castiglione in via Ansedonia 45.

Per informazioni o per richiedere l’album è possibile scrivere alla mail info@prosoccerlab.it oppure consultare direttamente il sito www.prosoccerlab.it