Pro soccer lab: a Grosseto l’open day per bambini e bambine dai 5 anni agli 8 anni

Grosseto: Terzo open day per la Pro soccer lab che giovedì 4 settembre, dalle ore 18, aprirà le porte del campo sportivo di via Davide Lazzaretti, a tutte le bambine e ai bambini nati nel 2018, 2019 e 2020. Sarà l’occasione, oltre che per far provare i bambini a giocare a pallone, anche per permettere ai genitori di prendere informazioni sugli allenamenti, sui giorni, sugli orari e sugli eventi della nuova stagione sportiva della Pro soccer lab.

“Questo è per noi il terzo open day dell’estate – spiega la presidente Benedetta Mazzini – che, viste le tante richieste, abbiamo voluto aprire solo ad alcune categorie per permettere soprattutto ai bambini di provare a giocare con noi e ai genitori di avere tutte le informazioni del caso. Sarà anche il primo open day fatto a Grosseto su quello che, a partire proprio da questo mese, sarà il campo che ci permetterà di ospitare gli allenamenti dei ragazzi anche a Grosseto. Stiamo finendo proprio in questi giorni di pianificare l’intera stagione sportiva tra allenamenti, ritiri e tornei”.

L’evento, dunque, si terrà al campo sportivo “Viviana e Francesca”, in fondo a via Davide Lazzaretti, a Grosseto, che proprio da questo mese grazie all’accordo con il Grosseto Rugby Club sarà utilizzato dalla Pro soccer lab per gli allenamenti settimanali dei ragazzi, che avranno così due punti di riferimento: uno a Castiglione della Pescaia e uno a Grosseto. La nuova area, che sarà condivisa con la società di rugby, avrà lo spazio per far allenare contemporaneamente più categorie sul campo in erba.

Per partecipare all’open day è importante presentarsi al campo con il certificato medico. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteria@prosoccerlab.it oppure chiamare il numero 329.2948155.

(foto di Luca Lucini)



