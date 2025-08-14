Pro loco, compleanno di Rosignano 18, 19 e 20 agosto. Tutto il programma della festa

Rosignano: Tre giorni di festa per il compleanno di Rosignano, appuntamento il 18, 19 e 20 agosto sul lungomare Monte alla Rena. La regia è della Prolo loco Io amo Rosignano Solvay Aps che ha preparato – con il contributo del Comune di Rosignano Marittimo e della società Solvay – un programma densissimo: artisti di strada, spettacoli di magia, street-food e birrifici artigianali (tutti i giorni dalle 17 alle 24).

E alla Terrazza delle Quattro Repubbliche Marinare dj set e musica dal vivo con il gran finale dello spettacolo pirotecnico mercoledì 20 agosto, dalle 23, allo Scoglietto.

In preparazione della festa, via ai mercatini artigianali sul lungomare a partire da sabato 16 agosto: shopping, creatività e pezzi unici dalle 18 a mezzanotte.

La storia

La Società Solvay che nel 1914 installò i primi impianti per la produzione della soda. Una scelta motivata da una serie di fattori: la presenza della rete ferroviaria, l'asse di scorrimento della Via Aurelia e della Via Emilia, la vicinanza di cave di calcare e il fiume fine come risorsa idrica. Nonostante l'ingente sviluppo demografico il paese non aveva ancora un proprio nome e solo nel 1917 il Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo decise di assegnargli quello di Rosignano Solvay.

Gli spettacoli

Alla Terrazza della Quattro Repubbliche Marinare nella prima serata di lunedì 18 agosto, dalle 21.30, musica anni Novanta-Duemila con Radio 101. Martedì 19 serata anni Ottanta con “Celebration”. Infine, mercoledì 20, aspettando i fuochi, la voce di Gabriella Azzarà intratterrà il pubblico con i migliori successi della musica dance.

Tra gli ospiti anche l’illusionista Gianluca Pannocchia che si esibirà il 18 e 19 sul lungomare dove, dalle 21.30 in poi, divertirà il pubblico con una serie di performance magiche.