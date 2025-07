Pro football lab: a Grosseto e Castiglione due “Open day” per bambini e ragazzi dai 5 anni ai 15 anni

Giovedì 10 luglio primo open day a Castiglione della Pescaia, al centro sportivo Casamorino, mentre venerdì 18 luglio appuntamento al Campo Zauli per l'open day su Grosseto. Potranno partecipare bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni

Grosseto: Sono due gli open day in programma nel mese di luglio organizzato dalla Pro football lab, per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni che vorranno provare a giocare a calcio con la società neroverde. Il primo si terrà giovedì 10 luglio, dalle ore 18, al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia e sarà aperto ai nati dal 2020 al 2010. Il secondo open day si terrà, invece, a Grosseto, al Campo Zauli, con entrata davanti alla tribuna dello stadio Zecchini, venerdì 18 luglio sempre dalle ore 18 e sempre aperto ai nati dal 2020 al 2010. Proprio a Grosseto da fine agosto la società Pro Soccer Lab avrà a disposizione un altro campo sportivo, quello “Viviana e Francesca”, accanto al Village Padel in fondo a via Davide Lazzaretti, per l'allenamento dei ragazzi.

“Viste le numerosissime richieste che ci stanno arrivando soprattutto da Grosseto – ha spiegato Roberto Picardi, responsabile dell'area tecnica della Pro Soccer Lab – e visto che a fine estate avremo anche un nuovo impianto, il campo sportivo “Viviana e Francesca”, a Grosseto, accanto al Village padel, abbiamo deciso di raddoppiare gli incontri. Il primo lo faremo a Castiglione, nel nostro centro sportivo, mentre il secondo abbiamo deciso di organizzarlo sul terreno del Campo Zauli proprio per i lavori che stiamo portando avanti sul nuovo impianto di Grosseto, che ospiterà i nostri ragazzi a partire da fine agosto. Chiaramente questi incontri sono fatti anche per presentarci ai genitori, dare loro modo di farci domande, conoscerci personalmente e avere informazioni sugli orari e sugli impegni della nostra scuola di calcio”.

Ai due appuntamenti, a Castiglione e a Grosseto, ci si può prenotare tramite il sito internet della società all'indirizzo www.prosoccerlab.it , cliccando sulla notizia “open day”, specificando a quale dei due incontri si vuole partecipare. Per partecipare si dovrà presentare il certificato medico. Ai ragazzi partecipanti, un fine allenamento, sarà offerta la merenda. Per informazioni sulle iscrizioni alla scuola calcio è possibile scrivere a info@prosoccerlab.it oppure chiamare il numero 329.2948155, mentre per le altre info si può consultare anche la pagina Facebook, il profilo Instagram o il profilo Tik Tok.