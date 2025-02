PRK: indicazioni, efficacia e sicurezza della tecnica per la correzione dei difetti visivi

La prk (Cheratectomia Fotorefrattiva) rappresenta una delle tecniche di chirurgia refrattiva più consolidate ed efficaci per correggere difetti visivi come miopia, ipermetropia e astigmatismo. Sviluppata negli anni ’80, questa procedura laser si è evoluta grazie alle nuove tecnologie, diventando una soluzione sicura e affidabile per chi desidera liberarsi dalla dipendenza di occhiali o lenti a contatto. Pur essendo meno nota rispetto ad altre tecniche come la LASIK o la FemtoLASIK, la PRK è particolarmente indicata in determinate condizioni, offrendo risultati duraturi e una correzione visiva precisa.

La PRK si basa sull’uso di un laser ad eccimeri per rimodellare la cornea e correggere il modo in cui la luce viene focalizzata sulla retina. A differenza della LASIK, la PRK non prevede la creazione di un flap corneale, un aspetto che la rende ideale per i pazienti con cornee sottili o irregolari.

Il procedimento inizia con la rimozione dell’epitelio, lo strato superficiale della cornea, per consentire al laser di agire direttamente sul tessuto corneale sottostante. Il laser ad eccimeri viene poi utilizzato per correggere il difetto visivo, rimodellando con precisione la curvatura della cornea. Infine, una lente a contatto terapeutica viene applicata per proteggere l’occhio durante la fase iniziale di guarigione.

La PRK è particolarmente indicata per:

Miopia: difficoltà a vedere oggetti distanti.

Ipermetropia: difficoltà a mettere a fuoco oggetti vicini.

Astigmatismo: visione sfocata causata da una curvatura irregolare della cornea.

Questa tecnica è inoltre una valida opzione per coloro che non possono sottoporsi alla LASIK o ad altre procedure a causa di cornee sottili, secchezza oculare o specifiche esigenze professionali (come i militari, che potrebbero necessitare di maggiore resistenza agli urti).

Nonostante il periodo di recupero più lungo rispetto ad altre tecniche, la PRK offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, la rimozione dell’epitelio elimina la necessità di creare un flap corneale, riducendo così il rischio di complicazioni legate a questa fase. Inoltre, la PRK è una tecnica consolidata, con decenni di studi che ne confermano l’efficacia e la sicurezza. Molti pazienti riportano una correzione visiva significativa e stabile nel tempo, riducendo o eliminando la necessità di occhiali o lenti a contatto.

Un altro aspetto importante è la versatilità della PRK: la procedura può essere utilizzata per trattare sia difetti visivi lievi sia più complessi, adattandosi alle caratteristiche specifiche dell’occhio di ciascun paziente.

Il recupero dopo la PRK richiede un po' più di pazienza rispetto ad altre tecniche. Nei primi giorni dopo l’intervento, i pazienti possono avvertire un lieve disagio, sensibilità alla luce e visione offuscata, sintomi che tendono a migliorare progressivamente nell’arco di una settimana. Durante questo periodo, è fondamentale seguire attentamente le istruzioni del medico e partecipare alle visite di controllo programmate.

L’utilizzo di colliri specifici aiuta a favorire la guarigione e a prevenire infezioni. Sebbene il recupero visivo completo possa richiedere alcune settimane, i risultati finali sono generalmente eccellenti, con una correzione stabile e duratura.

Per ottenere i migliori risultati dalla PRK, è essenziale affidarsi a un centro di eccellenza. Il Gruppo Refrattivo Italiano si distingue come una scelta ideale, grazie alla combinazione di tecnologie all’avanguardia, strutture moderne e un team di specialisti altamente qualificati.

Con un approccio personalizzato, il Gruppo Refrattivo Italiano garantisce una valutazione approfondita delle esigenze di ogni paziente, offrendo soluzioni mirate e sicure. La presenza di strumenti diagnostici e chirurgici di ultima generazione assicura trattamenti efficaci e un monitoraggio costante durante tutto il percorso, dalla consulenza iniziale al follow-up post-operatorio.

La PRK è una tecnica sicura, efficace e versatile per la correzione dei principali difetti visivi. Sebbene richieda un tempo di recupero leggermente più lungo rispetto ad altre procedure, offre risultati stabili e duraturi, rappresentando una soluzione ideale per molti pazienti, specialmente quelli non candidabili ad altre tecniche refrattive.

Per chi desidera migliorare la propria vista in totale sicurezza, affidarsi a professionisti esperti e a strutture tecnologicamente avanzate come quelle offerte dal Gruppo Refrattivo Italiano è una garanzia di successo. Grazie a un mix di esperienza, innovazione e attenzione al paziente, questo centro è il punto di riferimento per la chirurgia refrattiva in Italia.