Prioritaria la formazione di nuovi volontari per la Croce Rossa della Costa d'Argento
La formazione di nuovi volontari resta una priorità per il Comitato della Croce Rossa Italiana della Costa d’Argento.
Monte Argentario: Lo sottolinea una nota stampa del Comitato, che evidenzia come l’Area 1 – Salute, guidata dal delegato Mauro Pasquarelli, presti particolare attenzione a questo obiettivo fondamentale: formare nuovi volontari attraverso il corso base, che il Comitato si appresta a organizzare.
Per informazioni è possibile contattare Mauro Pasquarelli o inviare una e-mail agli indirizzi: