Principio di incendio subito domato dai Pompieri all'interno di un appartamento in città

Grosseto: Principio di incendio all'interno di un appartamento posto al terzo piano di via Carlo Pisacane a Grosseto. Due squadre di questo comando, a bordo di autobotte e autoscala, sono intervenute nella via cittadina per l'incendio di un appartamento.

La squadra, indossando gli auto-protettori, ha immediatamente effettuato l'accesso all'interno dell'appartamento per verificare la presenza di persone e verificato che non vi fosse nessuno, ha individuato la fonte del denso fumo che aveva invaso l'abitazione e le scale condominiali, in un elettrodomestico all’interno del locale cucina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco, ha scongiurato lo sviluppo di fiamma e quindi la squadra ha provveduto ad areare i locali invasi tramite l'utilizzo dei motoventilatori in dotazione. Non si registrano feriti.