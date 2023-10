Cronaca Principio di incendio nella RSA. Donna di 100 anni in ospedale 26 ottobre 2023

Manciano: I mezzi dell’emergenza/urgenza della ASL TSE sono intervenuti questa mattina alle ore 06:19 presso la RSA privata convenzionata di Manciano per un principio d'incendio. Una sola la paziente, una donna di 100 anni, ha avuto bisogno di essere trasportata in codice 2 presso l’ospedale Misericordia di Grosseto. Attivata l'ambulanza infermieristica di Manciano. Sul posto i VVF e le Forze dell’Ordine.



