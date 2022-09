Principina in Mongolfiera, grande festa aperta per i 30 anni di Atlante srl

Sabato 10 settembre, dalle 17 alle 22 e 30, a Principina a Mare



Grosseto: Una grande festa aperta a tutti i cittadini. Sabato 10 settembre, dalle 17 alle 22 e 30, appuntamento a Principina a Mare per festeggiare i 30 anni di Atlante srl con l’evento “Principina in Mongolfiera”, nel corso del quale si susseguiranno momenti emozionanti di spettacolo attorno ai giganti del cielo.

La società Atlante srl della famiglia Lamioni, azienda leader nel settore dell’edilizia, del restauro e della formazione, ha deciso di festeggiare così il suo trentesimo compleanno, facendo un regalo alla città di Grosseto, alla Maremma e ai suoi abitanti. “Vogliamo ringraziare con questo dono un territorio che ci ha dato tanto – dichiara Giovanni Lamioni - nel quale abbiamo deciso di vivere e lavorare, facendo crescere la nostra azienda di famiglia, e nel quale continueremo a investire nei prossimi anni.”





In tutto saranno 6 le mongolfiere posizionate a Principina a Mare. Ogni mongolfiera è alta come un fabbricato di 6 piani e occupa un volume di circa 4mila metri cubi. Sarà un bel colpo d’occhio vederle tutte assieme. Durante l’evento si susseguiranno spettacoli di equilibrismo, giocoleria e di fuoco con la compagnia Mantica.

Dalle 17 alle 19, in piazzale Tirreno, sarà posizionata la prima mongolfiera, gonfiata a metà, in cui sarà possibile salire per esplorare da vicino il gigante dell’aria. Dalle 19 alle 22 in spiaggia saranno a disposizione dei cittadini le altre 5 mongolfiere, per le prove di volo vincolato a terra. Se le condizioni meteo lo permetteranno, le mongolfiere si alzeranno fino a 30 metri per poi scendere di nuovo, consentendo per qualche minuto di far provare la sensazione del volo a quante più persone possibile. Per salire sarà necessario fare la fila e ritirare i braccialetti al desk nei pressi delle mongolfiere. In particolare, verranno consegnati dei braccialetti di colore verde a chi ha già effettuato la prenotazione on line, acquisendo il diritto di precedenza, e dei braccialetti di colore arancio per chi prenota la prova di volo sul posto. Gran finale, dalle 22 alle 22 e 30, sulla spiaggia con lo spettacolo “Night Glow”, nel corso del quale le mongolfiere si accenderanno a ritmo di musica. L’intera manifestazione è a ingresso libero.

Gli sponsor: la festa “Principina in Mongolfiera” è organizzata e finanziata dalla Atlante srl con il patrocinio gratuito del Comune di Grosseto, e con il sostegno economico di diversi Enti, tra i quali i main sponsor Supermercati Conad di Grosseto e Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, e poi Confartigianato Imprese Grosseto, Generali assicurazione, lo stabilimento balneare Ricci di Mare di Marina di Grosseto. L’organizzazione è curata dalla società Ecista di Stefano Sagina, Mariachiara Goracci, Andrea Farini e Carlo Contini.

Servizio navetta gratuito. Per garantire una viabilità più scorrevole l’organizzazione mette a disposizione dei cittadini un bus navetta gratuito che metterà in collegamento con ciclo continuo Grosseto e Principina a Mare. La prima partenza da Grosseto sarà alle 16 e 30, dal parcheggio dell’Aurelia Antica, e proseguirà fino a sera con arrivo a Principina a mare in via della Sogliola. L’ultima partenza da Principina a Mare per rientrare a Grosseto è prevista alle 23 e 30. Le due fermate di Grosseto e Principina a Mare saranno indicate con una palina.

Info: https://www.facebook.com/atlantegrosseto/

Un volo speciale riservato ai giornalisti. Mercoledì 7 settembre la società Atlante ha organizzato una speciale anteprima riservata ad un gruppo di giornalisti di Grosseto, che sono stati protagonisti di un emozionante volo libero in mongolfiera. All’esperienza ha preso parte anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Il gruppo è partito da Preselle, ha sorvolato la campagna, fino a scendere nei pressi del Lago di Lena a Campagnatico.