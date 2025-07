Principina a mare, Porta Nord del Parco della Maremma

Grosseto: Stamani, venerdì 4 luglio 2025, nell'ambito dei festeggiamenti per il 50° anniversario dell'istituzione del Parco della Maremma, è stato inaugurato a Principina a Mare il Punto di accesso e informativo nella zona Nord del Parco . Un accesso ben regolamentato con apposita sentieristica e ben divulgato, per far apprezzare le bellezze naturali di questa zona umida e promuovere Principina a Mare come Porta Nord del Parco della Maremma.

Questa idea è dettagliatamente prevista nel progetto di valorizzazione territoriale che la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare sta portando avanti da alcuni mesi, e si inserisce in un quadro di permanente collaborazione con il Parco della Maremma, per valorizzare il patrimonio ambientale della zona a nord di Bocca d'Ombrone, un ecosistema poco conosciuto ricco di laghi che ricordano la Maremma antica.

Da alcuni anni è stato un progetto artistico che ha contribuito a far conoscere questa area, con un Campus creativo residenziale di una settimana nel mese di settembre, per artisti di tutta Italia, aprendo al pubblico nei giorni finali e offrendo una visita aperta tra opere d'arte e bellezze naturali: Dune - Arti Paesaggi Utopie, ideato dalla compagnia teatrale Accademia Mutamenti e diretto da Giorgio Zorcù, sostenuto dalla Pro Loco, dal Comune di Grosseto, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

Erano presenti all'inaugurazione il Presidente del Parco Simone Rusci, il Direttore del Parco Enrico Giunta, la Presidente della Pro Loco Loretta Teresini, il regista teatrale ideatore del Campus Dune Giorgio Zorcù e il Socio della Pro Loco che segue il progetto di valorizzazione Massimo Rollino. Dichiarano Loretta Teresini e Massimo Rollino: “Accogliamo con grande piacere questa nuova iniziativa del Parco della Maremma, che segna l'inizio di un nuovo percorso per la valorizzazione del territorio di Principina a Mare e di tutta la nostra costa, e di una gestione condivisa del nostro territorio e dei suoi valori con il Parco della Maremma”.

Nella foto: Loretta Teresini, Massimo Rollino, Simone Rusci e Giorgio Zorcù