"Principi e Briganti" a Marsiliana con il Teatro Studio

Marsiliana: Domani sabato 20 agosto alle ore 18 ai giardini di via Caletra a Marsiliana è in programma la performance teatrale "Principi e briganti", curata da Mario Fraschetti e portata in scena dagli attori del Teatro di Studio di Grosseto, che farà da cornice alla conferenza del professor Massimo Cardosa e della dottoressa Simona Pozzi.



Lo spettacolo fa parte della rassegna “Le Voci della Storia”, per l’ideazione e il coordinamento del direttore dei Musei Civici di Manciano e Saturnia Massimo Cardosa, in collaborazione con Biblioteca "A. Morvidi", Circolo Arci, Comune di Manciano e Teatro Studio di Grosseto.

“Dopo aver ripercorso la storia plurimillenaria del centro di Marsiliana, dai principi etruschi alla formazione della Tenuta Corsini – spiegano gli organizzatori - una discendente del Nebbiai, un tempo amministratore della Tenuta, racconterà una vicenda criminale avvenuta all’inizio del ‘900 che si è intrecciata con la storia d’amore dei suoi nonni, nel luogo dove effettivamente si è svolta. Il pubblico avrà modo di vedere i protagonisti della storia prendere vita sotto i suoi occhi, grazie alle performance teatrali, per quadri drammatizzati, di Teatro Studio. Da una ricerca storica di Simona Pozzi e Tamara Gigli. Come è nello spirito della rassegna, l’episodio, infatti viene rievocato dagli attori con una breve pièce, scritta appositamente per questo evento, dal regista Mario Fraschetti, basata sugli appunti di Simona Pozzi e i dati storici del processo raccolti da Tamara Gigli: “piccoli quadri, narrazioni, retrospezioni, per dare voce ai personaggi del racconto e svelare i caratteri sociali e i contesti storici di un passato che in Maremma non è poi così lontano”.









Nell’archivio privato della famiglia grossetana dei Nebbiai è conservata una misteriosa lettera che racconta un’inedita vicenda di “brigantaggio” e d’amore accaduta nella Tenuta della Marsiliana negli anni Trenta del Novecento. Un’accurata ricerca storica svolta dalla storica Tamara Gigli ha dato riscontro effettivo ai ricordi dei nipoti”. In occasione di uno degli eventi della Rassegna Le Voci della Storia, nel borgo della Marsiliana, insieme al Direttore dei Musei Civici di Manciano, il prof. Massimo Cardosa, la dott.ssa Simona Pozzi, nipote dei Nebbiai, ripercorreranno la storia del borgo di Marsiliana e delle vicende di questa specifica vicenda.





INTERPRETI: Mirio Tozzini, Daniela Marretti, Enrica Pistolesi, Luca Pierini, Caterina Rossi, Lucio Fontani

DRAMMATURGIA E REGIA: Mario Fraschetti