Primoz Roglic vince la 58^ Tirreno-Adriatico

A Jasper Philipsen la tappa finale di San Benedetto del Tronto



San Benedetto del Tronto: Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha vinto la 58^ edizione della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole. João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) e Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) hanno chiuso al secondo e al terzo posto della classifica generale.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha vinto la tappa conclusiva, 154 km con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e Alberto Dainese (Team DSM).

Il Tridente di Nettuno cambia padrone ma non nazione con Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che bissa la vittoria del 2019 succedendo nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Nell'ultima frazione, 154 km con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto, Roglic non ha corso rischi portando a casa, oltre alla Maglia Azzurra, anche la Maglia Ciclamino, la Maglia Verde e il 'Trofeo Mealli' del corridore più combattivo della 58^ Tirreno-Adriatico Crédit Agricole. La volata che ha chiuso questa edizione della 'Corsa dei Due Mari' è stata vinta da Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), già vincitore a Foligno, che ha avuto la meglio di Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e Alberto Dainese (Team DSM). In classifica generale, alle spalle di Roglic, si sono piazzati la Maglia Bianca Joao Almeida (UAE Team Emirates) e Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).





(foto Francesco Babboni all'arrivo della seconda tappa a Follonica)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore della classifica generale Primoz Roglic ha dichiarato: "E' bello tornare alle corse così. Mi sono divertito tutta la settimana. I miei compagni di squadra sono andati molto forte. Mi aspettavo di soffrire di più. Vincere quando è inaspettato è ancora meglio. E' una vittoria importante anche in vista del Giro d'Italia. E' davvero splendido essere tornato e aver vinto subito. E' stata una grande settimana assieme al mio team, hanno lavorato tutti bene a partire da Wout Van Aert. Ho fatto molta fatica a cronometro e nelle prime tappe per trovare il ritmo giusto dopo quasi 200 giorni senza corse. Divertirmi in bicicletta è la cosa più importante per me, avrò lo stesso spirito anche al Giro d'Italia. Adesso che ho due trofei della Tirreno-Adriatico in casa i miei figli saranno contenti".

Il vincitore di tappa Jasper Philipsen, subito dopo l'arrivo, ha detto: "Ho spinto al massimo fino la linea del traguardo. Il lavoro del team, e di Mathieu Van der Poel, è stato eccellente. Spero di avere questa condizione anche nelle prossime corse. Non so se sono il più forte sprinter del mondo, per quello dovremo attendere il Tour de France. Dopo averlo visto fare l'ultimo uomo qua alla Tirreno chiederò al team di mettere Mathieu Van der Poel più spesso in quel ruolo! Scherzi a parte, ho già gli occhi puntati verso il mio prossimo obiettivo, la Milano-Sanremo. Sarà una corsa complicata, con tanti corridori forti che potranno vincerla. Rimarrò in Italia e proverò il Poggio tre o quattro volte mercoledì. Sono un corridore che di solito migliora giorno dopo giorno quindi il risultato di oggi mi dà tanta fiducia. Questa settimana servirà molto anche a Mathieu. Dopo un breve riposo e qualche cappuccino arriverà pronto all'appuntamento di sabato".

La Maglia Bianca João Pedro Gonçalves Almeida ha detto: "Sono soddisfatto di questo secondo posto. E' stata una buona settimana. Primoz è andato forte ma la differenza l'hanno fatta gli abbuoni. Penso di essere sulla strada giusta nel mio percorso verso il Giro dove avrò come obiettivo il podio finale. A volte quasi mi dimentico di essere ancora uno dei giovani. Questa Maglia Bianca mi dà grandi motivazioni per migliorare sempre di più".

CLASSIFICA GENERALE

1 - Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 18"

3 - Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 23"

RISULTATO PROVVISORIO

1 - Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) - 154 km in 3h32'36"

2 - Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) s.t.

3 - Alberto Dainese (Team DSM) s.t.

LE MAGLIE

Le maglie di leader della 58esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it - Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia - Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata Crédit Agricole - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)