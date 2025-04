Primo Trofeo Città di Castel del Piano, memoria e sport nella prova unica dei Regionali

Sabato 19 Aprile 2025 Castel del Piano zona impianti sportivi

Castel del Piano: I° Trofeo Città di Castel del Piano, dedicato alla memoria di Alberto Ferrari detto “il Mazzo” è una manifestazione di grande rilevanza per il panorama sportivo regionale, in quanto prova unica del Campionato Regionale Giovanile di Cross Country (XCO) e un appuntamento imperdibile per giovani atleti e appassionati di ciclismo.

“Il Comune di Castel del Piano, - commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano - sostiene eventi di questo tipo e crede in un potenziamento della presenza degli sportivi nel territorio. I lavori di recupero realizzati in questa occasione con gli operai e altri volontari, hanno riqualificato l'area ormai abbandonata da anni, sono il segno concreto e migliora la zona sportiva, contrasta il degrado e offre nuovo decoro.”

L’evento si svolgerà negli impianti sportivi del comune amiatino, lungo un tracciato di circa 3 km che verrà ripetuto in base alla categoria di appartenenza degli atleti.

Il percorso è studiato per garantire un alto livello agonistico. La partenza e l’arrivo saranno situati in prossimità di Via Campo Grande

Il Trofeo Città di Castel del Piano si candida così a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo regionale, celebrando nel miglior modo possibile la memoria di Alberto Ferrari e il valore dello sport.





Nell’organizzazione, l’Amiata Bike ha prestato attenzione a ogni dettaglio, curando minuziosamente tutti gli aspetti tecnici, coinvolgendo e ringraziando il Moto Club Castel del Piano e l’Avis per la collaborazione, l’Amministrazione Comunale e gli sponsor per il loro sostegno, ovvero Bramerini, AVIS, Coop Amiatina,Vallati, Bimboli, Tosti, Panificio Amiata, Corsini.

Saranno predisposte due aree di assistenza tecnica lungo il percorso, mentre un servizio medico e un’ambulanza saranno disponibili presso il punto di partenza/arrivo.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato dalle 7:00 presso gli impianti sportivi di via Campo Grande, con verifica delle tessere dalle 7:00 alle 9:00. Una riunione tecnica si svolgerà alle 8:30 per fornire tutte le informazioni necessarie agli atleti.

Le partenze inizieranno alle 9:00 con gli Esordienti II° anno e proseguiranno fino alle 14:30 con i Master di I fascia.

La premiazione si terrà alle 16:00, con riconoscimenti per i primi 3 classificati di ogni categoria e i primi 5 nelle categorie giovanili.

Le iscrizioni sono aperte per gli atleti FCI tramite Fattore K fino alle 24:00 del 17 Aprile 2025 (ID 176743).

La quota di iscrizione per i Master è di 15 euro, da pagare in loco.

Gli atleti di tutti gli enti EPS possono partecipare, con iscrizioni da effettuare in loco.

Per ulteriori informazioni, info@amiatabike.it oppure Emanuele al 3478262527.