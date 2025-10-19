Primo soccorso, Poccia, Franci e la Pro Loco di Orbetello Scalo premiati a Siena. Il sindaco: «Grazie per l'impegno e la straordinaria umanità»

L'assessore Ivan Poccia e Costanza Franci sono stati premiati da Siena Cuore Odv con il premio Blsd Angels dedicato ai soccorritori laici che, con la loro prontezza e formazione, sono intervenuti salvando vite umane.

Orbetello: La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di sabato 18 ottobre a Siena. A ritirare i premi e la menzione speciale ottenuta dalla Pro Loco di Orbetello Scalo c'era l'assessore del Comune di Orbetello, Ivan Poccia: «Per me – spiega l'amministratore lagunare - è stato un onore ricevere il premio Blsd Angels. Aldilà della motivazione per cui mi è stato conferito, cioè un salvataggio che ho effettuato la scorsa estate, per me è stato un momento importante perché si è potuto constatare come i dispositivi Dae siano ormai un presidio salvavita fondamentale».

Durante l'estate appena trascorsa infatti lo stesso Poccia, soccorritore di esperienza, ha effettuato un salvataggio in spiaggia: «Ho notato un bagnante in acqua che aveva assunto la classica posizione di annegamento – racconta – così sono intervenuto riportandolo sulla terra ferma e praticando le manovre salvavita necessarie con l'utilizzo del defibrillatore. Anche in quella occasione mi sono reso conto di quanto sia aumentata la consapevolezza sul soccorso: intorno a me infatti, durante il salvataggio, avevo molte persone che mi hanno fornito vil dispositivo Dae e avevano già allertato la catena dei soccorsi».

«Mi ha fatto piacere inoltre – conclude Poccia - che sia stato dato merito alla nostra amministrazione comunale il fatto di aver reso obbligatorio il defibrillatore in tutte le strutture balneari e della relativa formazione del personale, innalzando il livello di sicurezza sulle nostre spiagge. Ma è stata anche l’occasione per ritritare una menzione speciale per la Pro loco di Orbetello scalo per aver installato un Dae in via Baghini in collaborazione con il Comune di Orbetello e per Costanza Franci per aver utilizzato proprio quel Dae per permettere di salvare una vita. Sarà mia cura consegnare loro il premio di persona. Grazie all’associazione Siena Cuore per la dedizione con cui forma il personale e per la diffusione delle pratiche di primo soccorso».

Anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti ringrazia Siena Cuore e i premiati: «Siena Cuore ha premiato Ivan Poccia e Costanza Franci per aver salvato delle vite attraverso l’utilizzo del defibrillatore, e ha conferito una menzione speciale alla Pro Loco di Orbetello Scalo per aver contribuito a creare un territorio più cardio protetto. Da parte della nostra amministrazione comunale, grazie anche all’importante contributo di Poccia, c'è sempre stata massima attenzione alla cardio protezione. Ringraziamo i nostri concittadini per il loro impegno e straordinaria umanità e Siena Cuore per avergliene riconosciuto il merito».



