Primo passo verso la creazione di una Multiservizi: c’è l’atto di indirizzo della giunta

Il sindaco Matteo Buoncristiani: “Oltre a creare occupazione, la Multiservizi garantirà interventi più rapidi”

Follonica: La giunta comunale Buoncristiani ha approvato un atto di indirizzo dando mandato alla Conferenza dei Dirigenti del Comune di Follonica di creare un progetto dettagliato di fattibilità amministrativa ed economico-finanziaria per la costituzione di una società in house, cioè la creazione di una Multiservizi: in pratica una società di diritto privato e a capitale interamente pubblico, con personale proprio, in grado di dare rapidità all’azione amministrativa, garantendo un notevole risparmio di spesa.

“La creazione della Multiservizi rientra tra le nostre Linee di mandato – dice il sindaco Matteo Buoncristiani -: con questo atto della giunta andiamo in tale direzione, in modo da impostare il lavoro per i prossimi anni e dare risposte tempestive alla città, anche in termini di manutenzione di varia natura. Costituendo la società Multiservizi sarà infatti possibile realizzare tutta quella piccola e media manutenzione, che porrà senza dubbio rimedio ai problemi evidenti. Allo stesso tempo servirà anche a far fronte al sottodimensionamento del personale tecnico della struttura comunale, alla mancanza di alcune figure specializzate interne all’Ente, così da gestire i nuovi metodi di rigenerazione della città. La creazione di questa società si tradurrà anche in futuro in una opportunità di occupazione sul territorio e questo è un incentivo in più a procedere”.