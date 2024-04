Primo match point per il Consorzio Maremmano Cave

Follonica: Dopo la vittoria di mercoledì sulla pista di Mario Parri di Grosseto per 4 a 3 per il Consorzio Maremmano Cave Follonica si presenta la prima occasione per chiudere la pratica CP Grosseto ed approdare alle semifinali scudetto, molto probabilmente con la corazzata del Trissino. Domani, domenica 28 Aprile alle 18.00 i ragazzi di Sergio Silva affronteranno in gara 2 di i biancorossi guidati Michele Achilli, ovviamente nulla è scontato nell'hockey, figuriamoci in un derby, quindi per Pagnini e compagni massima attenzione. Francesco Banini, ancora squalificato, attende con maggior trepidazione il risultato perché qualora il Follonica si aggiudicasse il passaggio del turno tornerebbe disponibile già in Gara 1 delle semifinali.