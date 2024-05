Primo maggio, l’impegno e la festa. Così la giunta toscana celebra il lavoro

Firenze: Primo maggio di festa, di riflessione e di impegno, con uno sguardo particolare alla tragedia delle morti sul lavoro e alla necessità di fermare drasticamente questa spirale inaccettabile compiendo ogni possibile sforzo per la tutela della salute e la sicurezza.

I membri della giunta regionale porteranno il saluto della Regione e saranno insieme ai cittadini in alcune delle manifestazioni promosse in Toscana per la giornata internazionale del lavoro.

Il presidente sarà dalle 10 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, alla cerimonia per la consegna delle Stelle al merito per 75 “maestri del lavoro” in Toscana presieduta in rappresentanza del Governo dal Prefetto di Firenze, alla presenza, fra gli altri, dei sindaci e dei rappresentanti della Federazione dei maestri del lavoro.

L'assessore alle attività produttive parteciperà alla tradizionali iniziative che, in occasione della festa del 1 maggio, si svolgono a Torniella, in provincia di Grosseto.

L’assessora al sociale porterà la testimonianza della giunta, alle 13, alle celebrazioni organizzate presso la Casa del popolo di Santa Brigida, Pontassieve (Firenze) per poi prendere parte, nel pomeriggio, alla passeggiata nel mondo del lavoro organizzata dalla Cgil fiorentina con partenza da Borgo dei Greci.

Il primo pensiero dell’assessora a istruzione formazione e lavoro sarà per Enrico Del Guasta, partigiano e vittima, insieme ad altri 261 minatori, della tragedia avvenuta l’8 agosto 1956 nella miniera di Marcinelle in Belgio: l’assessora porterà i fiori sulla sua tomba a Cascina (Pi). Più tardi (9.30) parteciperà alla manifestazione organizzata dai sindacati nel Valdarno pisano a San Miniato.

L’assessore al diritto alla salute alle 9.30 parteciperà alla manifestazione sindacale organizzata da Cgil, Cisl e Uil a Colle Val d’Elsa (Siena).