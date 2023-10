Primo incontro con i tecnici dell’ACF Fiorentina per la Pro soccer lab

Doppio incontro: metà sul campo e metà teorico con tutti i tecnici neroverdi. In programma anche una gita al Museo di Vetulonia per i ragazzi della scuola calcio con due navette messe a disposizione dalla società

Castiglione della Pescaia: Si è svolto il primo incontro tecnico con lo staff dell’ACF Fiorentina, al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. La Pro soccer lab, squadra affiliata premium alla società Viola, ha infatti ospitato i tecnici e il responsabile delle società affiliate ACF Fiorentina, Luigi Del Sordo, per un primo incontro che si è articolato in una parte teorica e in una pratica sul campo.

“L’affiliazione con la Fiorentina è per noi motivo di orgoglio – ha spiegato il responsabile dell’area tecnica neroverde Roberto Picardi – e di crescita professionale. Poter condividere con una grande realtà le tecniche di allenamento e la filosofia, in campo e fuori, fa parte di un percorso che ormai da diversi anni stiamo portando avanti, cercando di migliorare mese dopo mese, non solo con i ragazzi ma anche con il nostro gruppo dirigenti e con lo staff tecnico. Il messaggio che vogliamo dare ai nostri atleti è unico e passa attraverso tutti i nostri tecnici che condividono, e sposano, la filosofia Pro soccer lab”.

La prima parte dell’incontro si è svolto in campo con una seduta tipo per i ragazzi classe 2015, chiaramente svolta dai tecnici Viola, che ha coinvolto diciotto allenatori della Pro soccer lab. La seconda parte, tenuta dal responsabile delle società affiliate ACF Fiorentina, Luigi Del Sordo, è stata teorica e centrata sulla descrizione del progetto di affiliazione, sul metodo d’intervento e sui contenuti che la società Viola mette in atto con le attività di base e il settore giovanile.

Intanto oggi i ragazzi della scuola calcio, grazie alle navette della Pro soccer lab, faranno visita al Museo di Vetulonia dove, tra l’altro, potranno anche vedere la mostra sullo sport e i corridoi, concessi dal Museo archeologico di Napoli. Un’occasione di socializzazione per i ragazzi, all’insegna della cultura e con l’obiettivo di fare gruppo anche fuori dal campo. Le due navette della società partiranno una da Grosseto, dov’è anche la nuova sede Pro soccer, e una da Castiglione della Pescaia. Per informazioni sulle attività della società è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it.

--