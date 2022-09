Primo giorno di scuola: "Sarà un giorno di vera festa!"

L'augurio del Presidente della Provincia Francesco Limatiola



Grosseto: «Oggi ritorna il suono della campanella per i nostri studenti - commenta il Presidente della Provincia Francesco Limatola -: i bambini e bambine, i ragazzi e ragazze tornano a scuola. Iniziano un periodo di festa e di gioia che si ripeterà. Sarà il loro lavoro, ma anche la prima e straordinaria palestra sociale in cui ognuno allenerà attitudini e carattere.

La scuola, la formazione dei giovani, la loro cultura e conoscenza è la leva principale per costruire il futuro. Questa affermazione è solo apparentemente una banalità, per me è una delle motivazione principali come amministratore pubblico. Nel mio doppio ruolo istituzionale di sindaco e presidente della Provincia, infatti, sento che la cura del mondo della scuola è essenziale e devo dare risposte rapide ed efficaci dalle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Roccastrada a quelle superiori di competenza provinciale.

Oggi dunque unisco agli auguri dovuti, un atto di disponibilità e di serio impegno. Noi saremo attenti, ascolteremo chi ci vorrà parlare, lavoreremo per offrire a studenti e insegnanti edifici belli e accoglienti, ben attrezzati, e accompagneremo questo sforzo fin dentro le famiglie con infrastrutture e servizi efficienti. Questo è un mio compito inderogabile, vorrei che fosse corrisposto. Abbiamo bisogno del mondo della scuola, dell'energia e delle idee, abbiamo bisogno di insegnanti appassionati e di studenti ingordi di conoscenza. Siate irresponsabilmente felici, ma non perdete di vista il contesto in cui vivete, vigilate sulla vostra vita con occhi aperti e curiosi».