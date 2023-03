Primo direttivo della Lega provinciale sotto la guida di Pacella. Tutte le nomine

Grosseto: “Una squadra con cui contiamo di dare un nuovo slancio al partito con una visione pluriennale, ma guardando anche all’immediato, cioè alle amministrative di maggio”. Così il neo segretario provinciale della Lega Claudio Pacella dopo lo svolgimento del primo direttivo post congressuale che ha condiviso gli incarichi proposti.

“Un partito compatto – conferma Pacella- e lo ha dimostrato anche nel primo direttivo in cui tutte le sezioni intercomunali sono rappresentate, proprio a dimostrazione che nessun territorio per noi deve essere lasciato indietro. In questa ottica ho ritenuto che fosse importante condividere anche gli incarichi statutari e la nomina dei responsabili dei dipartimenti. Ne è uscita una squadra di alto profilo che ci permetterà di rafforzare il ruolo della Lega di governo anche a livello locale, dove da anni abbiamo dimostrato di saper ben amministrare”. Gli incarichi statutari sono il responsabile amministrativo che sarà Paolo Prisciandaro, il responsabile organizzativo Gino Tornusciolo, che sarà coadiuvato da Paola Piu per la gestione dei gazebo e da Antonio Rossi per le pratiche elettorali. Responsabile degli enti locali sarà Luca Grisanti, coadiuvato da Ludovico Baldi. Responsabile del tesseramento è stato nominato Romeo Bonazzo.



Il segretario Pacella ha poi proposto al direttivo la creazione dei Dipartimenti, sul modello di quelli federali, che serviranno per meglio entrare nel merito delle varie tematiche. Il Dipartimento Cultura sarà affidato ad Armando Natale, il Dipartimento Sociale a Lucia Morucci, il Dipartimento Sicurezza a Sergio Rubegni, mentre per il Dipartimento Sanità saranno quattro gli esperti coinvolti, i medici Alessandro Bragaglia, Armando Natale, lo stesso segretario Pacella e Michele Pianelli per il settore farmaceutico. Il neonato Dipartimento Lega Donne sarà invece affidato a Paola Piu.

“Sono molto soddisfatto della squadra che affiancherà me e il direttivo formato da Lino Loli, Daniele Brogi, Francesca Travison, Paola Piu, Andrea Maule, Gilberto Alviani, Paolo Prisciandaro, Gino Tornusciolo, Diego Cinelli e Michele Pianelli – sostiene Pacella- adesso siamo tutti concentrati sui prossimi due mesi che porteranno alle elezioni di maggio, dove contiamo di poter centrare risultati importanti, confermare molti dei nostri amministratori locali nei vari ruoli e conquistarne di nuovi”.