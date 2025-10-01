Primo concerto d'autunno del Rotary

Tornano venerdì 3 ottobre in Duomo, nel ricordo del professor Francini I “Concerti d’Autunno”del Rotary con l’Orchestra Giovanile Vivace

Grosseto: Tornano i “Concerti d’Autunno” che il Rotary offre alla città di Grosseto ogni ottobre, e tornano alla grande proponendo per venerdì 3 ottobre un concerto (inizio ore 19), nel Duomo di Grosseto, della “Vivace Orchestra Giovanile” che da anni dà lustro alla nostra città.

L’Orchestra, con Lorena Moretti al sassofono, sarà diretta dal Maestro Massimo Merone.

Il programma sarà il seguente: Bartok - Danze rumene (per Archi,) Villa Lobos - Fantasia per Sassofono e Orchestra, Mozart - Divertimento in fa maggiore "Ein musikalischer Spass” kv 522.

L’ingresso, come è tradizione, sarà gratuito.

Il concerto sarà dedicato al ricordo del professor Guglielmo Francini, chirurgo e direttore sanitario assai conosciuto ed apprezzato anche per aver diretto la Clinica in via Don Minzoni che era stata fondata da suo padre, Metello. Membro del Rotary Club Grosseto, di cui è stato Presidente, come è stato Presidente della Fondazione Berliri Zoppi, anch’essa rotariana, è scomparso nel 2015, proprio il 3 ottobre, à di 102 anni.

L’ Orchestra Sinfonica Giovanile Vivace della Città di Grosseto ha come obbiettivo il coinvolgimento e la valorizzazione dei giovani musicisti presenti sul territorio provinciale di Grosseto, tra i 16 e i 26 anni d'età, e la diffusione culturale musicale sul territorio.

Il Maestro Massimo Merone, Direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha conseguito ha conseguito il diploma di perfezionamento presso l’Accademia Europea di direzione d’orchestra e dirige varie formazioni sinfoniche quali l’orchestra “città di Grosseto”, la “Florence Synphonietta”, l’Orchestra “città di Arezzo”, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’orchestra “G. D’Arezzo”, l’orchestra OIDA di Arezzo, Capella Tiberina E’ docente di violino presso l’istituto musicale comunale “P. Giannetti” e presso il liceo musicale Bianciardi di Grosseto.

Gli altri concerti sono fissati per il 10 ottobre, nella Chiesa della Misericordia, e il 24 ottobre nell'aula magna di Piazza De Maria.












