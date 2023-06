Primo cittadino di Grosseto e l’assessore alla Cultura ricordano Gianfranco Luzzetti

Grosseto: "Il primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti ricordano Gianfranco Luzzetti, venuto a mancare questo pomeriggio. “Un giorno doloroso per la nostra città. Una perdita immensa, umana e culturale.

Oggi perdiamo non solo un collezionista, ma un uomo profondissimo e di grandi qualità, un amico della città e di tutti noi. Nato nel cuore della nostra Maremma, nonostante abbia concentrato la sua vita e la propria attività a Roma, Milano e Firenze, Gianfranco è sempre rimasto legato al nostro territorio che ha portato nel cuore fino all’ultimo respiro e che, non a caso, ha scelto come nicchia per donare parte dei suoi preziosi tesori. Lascia un’eredità importantissima per la città, per la quale saremo sempre grati.

Ben 64 opere, tra dipinti e sculture donate al nostro Comune. Un gesto di amore sincero, per la sua città di cui tutt’oggi i grossetani possono godere nel museo che porta il suo nome, al Polo Culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura . Il suo spirito filantropico e il suo incondizionato amore per la nostra terra, lo hanno visto vincitore del Grifone D’Oro nel 2019, cui si aggiunge il riconoscimento della cittadinanza onoraria. L’Amministrazione comunale intende conservare nella memoria collettiva il ricordo di Granfranco, attivandosi con la collaborazione dei familiari. Ci stringiamo calorosamente ai suoi cari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.