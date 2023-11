Primo binario film lab: festival sperimentale che racconta la vita dei senza dimora

Dal 14 novembre al 12 dicembre una rassegna cinematografica promossa da Coeso Società della salute attraverso il suo Help center con la collaborazione di Simurg Ricerche e dell’associazione Kansassiti. A scegliere il film vincitore del festival una giuria composta da persone senza dimora.



Grosseto: Saranno i locali dell’Help center di Grosseto ad ospitare la prima edizione del “Primo binario film lab”, un festival laboratorio sperimentale, promosso da Coeso Società della salute con la collaborazione di Simurg Ricerche e dell’associazione Kansassiti, i cui i protagonisti saranno le persone senza dimora.

La rassegna prevede la proiezione di cinque pellicole, dal 14 novembre al 12 dicembre sempre alle ore 18, che avranno come tema il mondo dei senza dimora. Il programma di proiezioni, gratuito e aperto al pubblico fino al raggiungimento dei 25 posti disponibili, verrà ospitato nella sala riunioni dell’Help center presso la stazione ferroviaria in piazza Marconi a Grosseto. L’obiettivo è accendere i riflettori sul fenomeno delle persone senza dimora, promuovendo un punto di vista diverso e inedito, che ribalti le classiche logiche che regolano il mondo dello spettacolo: saranno infatti persone senza dimora a comporre la giuria del Festival e a consegnare il premio al film che meglio racconta, sia da un punto di vista strettamente artistico sia da un punto di vista etico, la condizione di chi vive in strada.





Accanto alla rassegna cinematografica sarà portata avanti anche un’attività sperimentale che coinvolge alcune persone attualmente ospiti del dormitorio di via De Amicis a Grosseto: cinque di loro, infatti, sono chiamati a documentare la loro quotidianità, attraverso riprese fatte con il cellulare, per realizzare un video documentario, che sarà proiettato nel corso della serata di premiazione, in programma lunedì 18 dicembre.

Si comincia quindi martedì 14 novembre con I bassifondi, di Trash Secco, per passare a martedì 21 novembre a La bocca del lupo, di Pietro Marcello. Martedì 28 novembre per la sezione Classic homeless sarà la volta di Senza tetto né legge, di Agnes Varda, un film fuori concorso premiato con il Leone d'oro nel 1985, che affronta in modo anarchico il fenomeno del nomadismo, della fuga e del rifiuto e lo fa raccontando una storia di una giovane donna. Martedì 5 dicembre, sempre alle ore 18, sarà proiettato Roma Termini, di Bernardo Pampaloni, mentre martedì 12 dicembre sarà la volta di Storie del dormiveglia, di Luca Magi.

La serata conclusiva con la premiazione del film scelto dalla giuria è in programma per lunedì 18 dicembre al cinema Stella di Grosseto.

La rassegna è realizzata anche grazie al supporto tecnico della Mediateca digitale della Maremma.

Per informazioni è possibile scrivere a: a.castagnini@coesoareagr.it