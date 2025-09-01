Primo appuntamento con Girogustando in Maremma

Marina di Grosseto: Sarà una cena tutta a base di pesce quella che darà avvio alla stagione maremmana di Girogustando. E quale miglior location di uno stabilimento balneare. Sarà infatti il ristorante Moby Dick ad ospitare, venerdì 5 settembre, a Marina di Grosseto, la prima tappa della rassegna di incontri tra cuochi ideata da Confesercenti e realizzata dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

Immutata la formula distintiva: l’anima di ogni evento sarà un menù inedito a 4 mani. Il ristorante di Simone Guerrini ospiterà da Michele, da Siena, il ristorante di Michele Vitale.

Il menù prevede due antipasti: polpette di baccalà e insalata di gamberi, due primi, una calamarata mazzancolle e pesto di pistacchio con burratina, e tortelli ripieni di spigola su crema di polpo. Poi una frittura, un semifreddo alle mandorle il tutto accompagnato dai vini delle cantine del Consorzio tutela vini di Maremma. I vini saranno serviti e spiegati nelle loro proprietà dai sommelier Ais che saranno presenti alle serate.

«Siamo felici di inaugurare questa nuova stagione di Girogustando – afferma Simone Guerrini – ospitando Da Michele. Ciascuno di noi proporrà piatti tipici del territorio ma rivisitati e abbinati con gusti nuovi ed inediti. Purtroppo la stagione turistica estiva sta finendo, ma noi la salutiamo con questa occasione per stare insieme e offrire ai nostri clienti la possibilità di assaggiare cose nuove, insolite ma con le radici ben piantate nella tradizione e nel buon pescato locale».

Se volete prenotare: 056434263 - 338 584 2158

Se invece volete conoscere menù e prezzo della serata: www.girogustando.tv