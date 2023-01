Sport Primo allenamento congiunto delle bambine della scuola calcio dell' U.s. Grosseto 25 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Primo allenamento congiunto delle bambine della scuola calcio dell' U.s. Grosseto 1912. La squadra biancorossa dovrebbe prendere parte al campionato provinciale, con una squadra di sole bambine. Le piccole, che hanno preso parte alla partitella di allenamento sul campo dell'Invicta Sauro sono: Bianca Maria Biondi, Caterina Biondi, Grta Canu, Erika Corti, Anna Galli, Clea Indelicato, Flora Indelicato, Zaira Mosca, Viola Adriana Vona e Greta Magiotti. Le bambine si sono divertite e hanno respirato il clima della vera partita, sotto gli sguardi attenti dei mister Tognotti e Mostoghiu.

