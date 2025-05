"Primavera Letteraria al MuVet": un successo la prima edizione

Castiglione della Pescaia: Con la presentazione del romanzo d'esordio di Gian Carlo Lenzi "La vita cambia" si è conclusa la prima rassegna "Primavera Letteraria al MuVet". Quattro appuntamenti che hanno messo in luce storie e racconti di autori del territorio, un viaggio nella narrazione che ha saputo coinvolgere il pubblico in un'esperienza sicuramente da ripetere.

«È obiettivo di questa amministrazione – dichiara la sindaca Elena Nappi – portare la cultura in ogni angolo del nostro territorio, ecco da dove nasce l’idea di realizzare una rassegna letteraria al museo di Vetulonia. Tutti i luoghi deputati alla cultura devono saper raccontare ed accogliere l’arte in ogni sua forma, vogliamo che i nostri edifici siano conosciuti per la loro intercambiabilità intellettuale, in modo da renderli sempre più vivi ed attrattivi così che i loro frequentatori possano soddisfare richieste di conoscenza sempre più esigenti in tempi ridotti. Oggi la necessità di vivere esperienze multiple è diventata un imperativo irrinunciabile, soprattutto quando si investe il proprio tempo libero: ottimizzare e apprendere sono le parole d’ordine della società moderna. Soddisfare turismi differenti dando la possibilità di sperimentare contemporaneamente archeologia, letteratura, storia, natura, tradizioni popolari, legare le sette arti al viaggio conoscitivo del territorio che le ospita è la sfida che vogliamo portare avanti per essere sempre all’avanguardia nelle proposte offerte».