Primarie Follonica 2024: Ricciuti si presenta ai cittadini

Follonica: Alessandro Ricciuti, candidato di PrimaVera Civica alle Primarie della coalizione del centrosinistra di Follonica, si presenterà alla cittadinanza e alla stampa sabato 9 marzo. L’appuntamento è all’ex Casello idraulico, via Roma, alle ore 17.30.

“Le primarie – spiega Ricciuti - sono un’occasione di confronto con la città che serve ad arricchire la proposta politica di tutta la coalizione e a dare una legittimazione democratica al candidato sindaco del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno”. “L’invito a prendere parte all’incontro di sabato, giorno in cui mi presenterò ufficialmente alla cittadinanza, è rivolto a tutte le follonichesi e tutti i follonichesi - conclude Alessandro Ricciuti -. Costruire la Follonica di domani deve essere un percorso di condivisione di idee e di visioni da intraprendere insieme per il bene della nostra città”.

