Primarie del PD, a Grosseto raccolte quasi 200 firme a sostegno di Bonaccini

Esprime soddisfazione Alberto Bertinelli, referente del coordinamento provinciale dei Comitati a sostegno di Stefano Bonaccini, per i risultati raggiunti in provincia di Grosseto con la raccolta firme che si è chiusa il 27 gennaio.



Grosseto: “Abbiamo raccolto quasi 200 firme a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Partito Democratico. – afferma Alberto Bertinelli - Un bel risultato raggiunto in vista del Congresso e delle primarie che si svolgono a febbraio. Dal regionale ci avevano dato come obiettivo le 100 firme e noi lo abbiamo praticamente raddoppiato. Tutti i territori hanno fatto la loro parte. Si è formata in breve tempo una rete capillare che è stata fondamentale per far conoscere la mozione Bonaccini sui territori, dove siamo presenti sulla quasi totalità dei comuni della provincia di Grosseto”.

“E’ andata molto bene anche la raccolta firme a sostegno di Valentina Mercanti, che correrà per la segreteria regionale del Partito Democratico: – prosegue Alberto Bertinelli - ci hanno dato il via libera alla raccolta firme il 27 gennaio e in meno di 5 ore abbiamo messo insieme 70 adesioni. Anche in questo caso l’obiettivo, che era quello di arrivare alle 50 firme, è stato ampiamente superato.”

“Ringrazio tutte le persone che si sono impegnate in queste settimane – aggiunte Bertinelli – a partire dai membri del coordinamento provinciale che hanno fatto un ottimo lavoro. Sono davvero tante le persone che stanno dimostrando apprezzamento e sostegno alla candidatura di Bonaccini a cui viene riconosciuta la concretezza della proposta politica e la forza delle idee”.

Tra i firmatari sono presenti diversi big del Partito Democratico: dall’assessore regionale Leonardo Marras, al segretario provinciale del PD Giacomo Termine; il presidente della Provincia Francesco Limatola e il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi; il consigliere regionale Donatella Spadi. E poi Demetrio Cozzupoli, Gabriele Fusini; Cinzia Tacconi; Gabriella Capone; Francesca Mondei; Stefano Rosini, Ciro Cirillo; Giacomo Manni e Romina Sani.