Primarie del centro sinistra, Andrea Pecorini inizia la campagna per le primarie

Follonica: E’ iniziata ieri la campagna di Andrea Pecorini per le primarie del 17 marzo. L’attuale vicesindaco della giunta di Andrea Benini si candida come sindaco, supportato dal Partito Democratico e da tanti e tante persone che già ieri pomeriggio hanno mostrato il loro interesse e supporto, partecipando all’incontro aperto con il mondo della scuola e della comunità educante.

Follonica presenta un’offerta formativa completa che da zero arriva alla terza età passando per il CPIA che si occupa dell’educazione degli adulti e dell’alfabetizzazione degli extracomunitari e tra poco anche attraverso un ITS legato al turismo e beni culturali. Il pomeriggio è stato un’ottima occasione di confronto con il mondo della scuola, nel solco già tracciato in questi dieci anni di governo della città che hanno visto nascere e consolidarsi una comunità educante trasversale. La scuola è l’ultimo baluardo nella lotta alle diseguaglianze e il maggior pilastro per la costruzione di una società migliore. I prossimi appuntamenti della campagna di Andrea Pecorini saranno: mercoledì 6 marzo alle 21.00 presso la sede del Pd di Follonica in via Colombo 7G - “Cultura e rigenerazione urbana” giovedì 7 marzo ore 17.30 presso il Quartiere Latino di via Dante Alighieri - presentazione pubblica della candidatura Seguici



