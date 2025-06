Prima visita guidata a Manciano: Partenza da piazza Garibaldi

Manciano: Parte il 27 giugno il ciclo di sette visite guidate gratuite nel centro storico di Manciano, frutto della collaborazione tra il Comune e la cooperativa Le Orme. L'iniziativa mira a valorizzare il ricco patrimonio culturale e architettonico del borgo, offrendo al contempo un'opportunità di socialità e scoperta per residenti e visitatori.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 27 giugno alle ore 17:30. Contrariamente a quanto precedentemente indicato, il punto di ritrovo sarà in piazza Garibaldi.

Le passeggiate, della durata di circa due ore, condurranno i partecipanti attraverso i luoghi più significativi del centro storico: da piazza Garibaldi al giardino dell’Ospitalità, passando per la Biblioteca comunale e la Rocca con la sua terrazza panoramica. Il percorso include anche il Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiora, Porta Fiorella, gli esterni delle chiese di San Leonardo e San Giovanni, e una tappa tra i vicoli caratteristici come via Saffi, via Roma e via Carducci. Le visite prevedono anche un passaggio a Le Stanze, dove è allestita la mostra "Il cuore nella pietra" di Bożena Krol Legowska.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare scrivendo all'indirizzo email: mancianopromozione@gmail.com.

Il Comune di Manciano invita tutti a prendere parte a questa iniziativa culturale gratuita, pensata per riscoprire insieme la bellezza e l'identità del borgo.