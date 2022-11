Prima sconfitta stagione del Papini Cp Grosseto nel campionato Under 11

Grosseto: Si ferma alla palestra “Petri” di Viareggio l’imbattibilità del Circolo Pattinatori Grosseto Papini nel campionato under 11. I piccoli atleti di Fabio Bellan si sono arresi (9-5) al Viareggio Hockey dopo aver disputato una grande partita, risolta dai locali solo negli ultimi dieci minuti. Il Papini, sotto di due reti al 7’ a causa della doppietta di Martina Cupido (la grande protagonista con cinque reti), si sono rifatti sotto, grazie alle reti di Tommaso Spinosa e Alice Sorbo e a 1’51 dalla fine del primo tempo sono passati a condurre per 3-2. Con un colpo di coda, però, i versiliesi hanno ribaltato nuovamente per andare al riposo sul 4-3. Nella ripresa Spinosa ha firmato il 4-4. Il Viareggio ha però preso in mano la gara, portandosi sul 9-4, prima del 9-5 finale firmato da Spinosa, che ha così firmato il poker personale. I grossetani escono a testa alta da questo incontro, che legittima le loro ambizioni di divertirsi e difendere la coccarda conquistata lo scorso anno.



U11, Viareggio Hockey-Papini Grosseto 9-5

VIAREGGIO H.: Salvadori; Caradonna, Venturi (3), Medi (1), Iannuzzi, Vecoli, Galimberti, Michelucci, Cupido (5). All. Alessandro Martini.

PAPINI GROSSETO: Sinjari, Costanzo; Alice Sorbo (1), Bordan, Gabriele Sorbo, Amerighi, Uguzzoni, Spinosa (4). All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Donato Minnone.

Gli altri risultati della 3ª giornata: Cgc Viareggio-Camaiore 1-3, Follonica-Senesi Prato 1-2, Sarzana B-Sarzana A mercoledì.

La classifica: Viareggio Hockey, Sarzana A, Grosseto, Prato 6; Camaiore e Cgc Viareggio 3; Sarzana B e Siena 1; Follonica 0.