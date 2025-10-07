Prima convocazione in Under 18 per la giovanissima Gemma Spernanzoni!

La palleggiatrice classe 2012 della Pallavolo Grosseto debutta tra le grandi nella sfida contro Donoratico: talento, determinazione e tanta emozione per un sogno che comincia.

Grosseto: Grande entusiasmo in casa Pallavolo Grosseto per la prima convocazione speciale di Gemma Spernanzoni, giovane palleggiatrice classe 2012 proveniente dal gruppo Under 14. I tecnici Alberti e Brizzi l’hanno infatti inserita nella rosa che affronterà la prima gara di Campionato Under 18 contro il Donoratico, in programma mercoledì 8 ottobre in trasferta.

Fisicamente dotata, con ottime qualità tecniche e – soprattutto – una determinazione fuori dal comune, Gemma ha già dimostrato nella scorsa stagione tutto il suo impegno e la sua passione per la pallavolo. Accanto a Luschi e compagne, potrà vivere un’esperienza preziosa di crescita sportiva e personale, confrontandosi con atlete più grandi e mettendo alla prova le sue capacità in un contesto stimolante.

Un passo importante nel percorso di una giovane promessa biancorossa, che porta con sé entusiasmo, voglia di imparare e tanto cuore.



