Prima assoluta in Giappone per Mascagni con l’AI: altro esempio di cultura toscana

Oggi, mercoledì 16 luglio, nella sala polivalente di Osaka, si rappresenta una Cavalleria Rusticana ambientata nel 3025 e che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Il presidente Giani: “La Toscana esporta cultura”. Il sindaco Salvetti: “Soddisfatti di essere all’Expo” Firenze: “La Toscana è terra di cultura, così abbiamo voluto che siano numerose le proposte culturali che esportiamo e presentiamo in Giappone ad Expo Osaka 2025. Domani a cavallo tra arte, tradizione e innovazione proporremo i progetti Mam e Post global village del Conservatorio Cherubini e di Isia di Firenze. Ma verrà rappresentata anche una versione particolare della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, che arriva dal Festival livornese a lui dedicato”. E’ con queste parole che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato il debutto domani (mercoledì 16 luglio NDR) in Giappone del Mascagni Festival, con la prima assoluta di “Cavaller-IA Rusticana: L’amore ai tempi del digitale” in programma presso il padiglione Italia di Expo Osaka, all’interno della settimana dedicata alla Regione Toscana. Lo spettacolo, ambientato nel 3025, è realizzato in collaborazione con Italia Festival, è una produzione Mascagni Festival / Bernini srl ed avrà come protagonisti il soprano Rachel Jane Stellacci, il tenore Davide Piaggio ed il pianista Massimo Salotti; intelligenza narrante Aura-3025; tecnologia AI a cura di Borgo Interactive srl. “Siamo felici che il Festival che abbiamo dedicato a Pietro Mascagni – spiega il sindaco di Livorno, Luca Salvetti – e giunto ormai alla sua quinta edizione, approdi in Giappone a rappresentare la cultura toscana con un’opera che è un mix tra la tradizione operistica e le nuove tecnologie e che si presenta come un’opera del futuro che decifra l’anima del passato, un viaggio tra algoritmi e memoria sensoriale. E noi proponiamo la ricchezza di Livorno come polo culturale e turistico toscano”. Nasce così un’opera che fonde passato e futuro, uomo e macchina, Mascagni e algoritmi. Seguici



