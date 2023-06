"Prigione 77" al cinema Stella

Grosseto: Si parla di carcere e diritti nel film del cinema Stella di questo fine settimana. Da domani, giovedì 8 giugno, fino a domenica 11 giugno, è in programma “Prigione 77” di Alberto Rodríguez. Il film è ambientato nella Spagna del 1977 e racconta la storia di Manuel, un ragazzo che lavora come contabile, condannato a vent'anni di carcere per aver intascato una cifra pari a 1200 euro. Insieme al suo compagno di cella Pino, il giovane riuscirà a mettersi a capo di un movimento comune a tutte le prigioni, che combatte per la libertà. Quest'unione avrà un forte impatto non solo sul diritto penitenziario, ma sull'intera società.



All'interno vi sono persone incarcerate a causa del loro orientamento sessuale, del loro credo politico, del loro status economico o professionale. Scontano tutti pene esagerate e vivono in condizioni al limite dell'umanità e privati di ogni diritto in quella che è definita come una "prigione modello" sovraffollata. All'esterno le strade e le piazze sono piene di gente che celebra la democrazia dopo un quarantennio di dittatura, non sapendo che il sistema legale è completamente corrotto.





Ingresso 7 euro

Orari: 17.00 e 21.15