Prezzo carburanti, il prezzo del gasolio scende sotto quello della benzina

Grosseto: Erano settimane, se non mesi che il prezzo alla pompa della benzina era inferiore al del gasolio in provincia di Grosseto.

Da oggi, almeno in alcuni distributori della provincia di Grosseto e nel caso specificò in città, questo trend si è modificato, e il prezzo del gasolio alla pompa risulta più basso di alcuni centesimi rispetto a quello praticato per la benzina.

Staremo a vedere se questo trend sarà confermato anche nei prossimi giorni e settimane e se altri distributori di carburanti si “adegueranno a questa novità”, o se tutto ritornerà come prima.